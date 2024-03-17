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美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實

編譯劉忠勇／綜合17日電
由於經濟數據持續表明通膨不退，公債殖利率近來再度高漲，交易者也紛紛挪後美國貨幣寬鬆的時程。(路透)
由於經濟數據持續表明通膨不退，公債殖利率近來再度高漲，交易者也紛紛挪後美國貨幣寬鬆的時程。(路透)

債券投資人去年底曾堅信聯準會（Fed）本周會開始降息，如今卻被迫屈服於更長時間維持較高利率的現實以及晦暗不明的市場走勢。

由於經濟數據持續表明通膨不退，公債殖利率近來再度高漲，逼近今年來高峰，交易者也紛紛挪後美國貨幣寬鬆的時程。

利率交換契約反映市場已預期今年少於三次各1碼（0.25個百分點）的降息，遠少於去年底市場反映的六次降息，甚至已低於Fed「點狀圖」去年12月的中位數。第一次降息呢？投資人如今連今年上半年開始降息都沒把握。

這樣的轉變，無非印證了市場憂心，Fed本周開會可能暗示降息周期會更為平緩。為此，野村證券經濟學家已將今年Fed降息的估計次數由三次減為兩次。最近選擇權市場交易流向也表明，投資人正尋求對殖利率走升和降息次數減少避險，儘管他們認定長期下來利率終究會降。

BMO全球資產管理公司固定收益和貨幣市場主管Earl Davis說：「Fed希望寬鬆，但經濟數據不許。他們希望保留在夏季寬鬆的選項。但如果勞動市場緊張，通膨居高不下，他們會開始調整。」

美國10年期公債殖利率上周勁揚24個基點，是去年10月以來最大增幅，達到4.31%，逼近今年高點4.35%。Davis預料會漲到4.5%，這將是一個進場的好時機。

美國2年期和5年期公債殖利率也都上漲超過20個基點，是去年5月以來最大漲幅。這波賣壓讓美債今年損失多達1.84%。

然而，就在去年12月，債券交易者還很篤定認為Fed本周開會會開始寬鬆政策。但在大量令人意外的成長和通膨數據陸續公布之後，他們轉而認為本周不會有動作，5月降息可能性也小，而6月降息也只有60%的可能性。全年來說，交易者預計一共降息71個基點，這表示就連三次各25個基點的降息也不篤定。

野村證券認為，Fed會在7月和12月各降息一次，而非6月、9月和12月各降一次。野村證券經濟學家在報告中論道：「由於降息並不迫切，我們預計Fed將在開始降息周期之前先等通膨是否放緩。」

Columbia Thredneedle Investment利率策略師Ed Al-Hussainy認為，Fed點狀圖的中位點調升很容易。他說：「我擔心的是（殖利率）曲線的前端。它對近期政策路徑非常敏感。」

SGH Macro Advisors LLC首席美國經濟學家Tim Duy說：「即使2024年的中位利率預測保持不變，2025年和2026年的點位以及長期「中性」利率（即既不激勵也不束縛成長的水準）可能會上升，如此會導致交易者調降降息幅度的預期。

降息 殖利率 投資

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