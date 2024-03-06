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彭博：英特爾將獲美政府投資35億美元生產軍用晶片

編譯劉忠勇／綜合外電
英特爾可望成為第四家拿到晶片法補助的業者。(路透)
英特爾可望成為第四家拿到晶片法補助的業者。(路透)

彭博新聞引述國會助理報導，美國政府計劃對英特爾（Intel）投資35億美元，以生產用於軍事和情報項目的先進半導體。

這筆預算編列在眾議院周三通過的一項快速支出法案中，英特爾將因此成為美國利潤豐厚的國防市場主要本地業者。

這筆資金為期三年，用於支持所謂「安全保留區」（secure enclave）的計畫。計畫的資金來自總金額390億美元的晶片與科學法。晶片法立法的宗旨是鼓勵晶片製造商在美國生產半導體，目前已有600多家公司表明申請補助的意願。

華爾街日報去年11月曾報導，英特爾正協商就「安全保留區」計畫爭取30億至40億美元的補助。

彭博也報導，英特爾可望從晶片法拿到超過100億美元的補助和貸款。

美國商務部發布新聞稿說，目前仍在評估撥款的細節，期待繼續和國會合作，以促進經濟和國家安全的方式落實晶片法。

商務部已公布三個補助計畫，其中一個是給英國BAE Systems美國子公司金額較小以國安為名的補助款，另一項是給格芯（GlobalFoundries）規模15億美元的補助。

彭博指出，這次編列的預算並非國防部現有確保格芯和IBM在內供應軍用晶片供應計畫的一環。美國國防部另外撥款2.38億美元給投入國防用半導體的八個科技中心。

晶片 預算 商務部

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