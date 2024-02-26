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Nvidia財報後 避險基金迅速揮劍大砍科技股

編譯易起宇／綜合外電
高盛數據顯示，避險基金在過去幾周加碼科技股，但自從輝達公布財報後，這些避險基金已加速拋售這些股票。(路透)
高盛數據顯示，避險基金在過去幾周加碼科技股，但自從輝達公布財報後，這些避險基金已加速拋售這些股票。(路透)

輝達（Nvidia）上周公布財報前幾周，避險基金大舉加碼科技股，但如今，它們正以七個月來最快的速度將這些股票賣出變現。

彭博資訊報導，高盛集團主要經紀商部門數據顯示，專業經理人上周連續四個交易日減持科技股部位，包括在輝達公布財報的隔天22日。拋售強度在過去五年排到前百分之二。

這項數據顯示，在過去六周的加碼後，交易員正對科技股進行獲利了結，並將賺得的錢投入到一些波動較小的股票，例如必需性消費類股。高盛數據顯示，投資人對這些家庭用品公司股票的淨買入，達到十周來最大。

在一份報告中，高盛交易員也點出數據上所呈現出的市場對科技股的信心。經常用來衡量投資人恐懼的買賣期權波動率偏度（put-call skew）已下滑，輝達股票的散戶交易活動強度也位在該周的前百分之0.04。

不過，雖然市場信心如此之高，但也有其他理由讓人值得擔心。在輝達股價暴漲的同時，那斯達克100指數過去四個交易日有三天下跌。

高盛的科技、媒體和電信股專家卡拉漢說：「這已讓人對動能的持續性提高一些緊張。」他並表示，現在所有的科技大廠都已公布財報，未來幾天的焦點將轉移到經濟數據和降息時機上。

高盛 輝達 投資

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