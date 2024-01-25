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癌症藥物開發商CG Oncology掛牌首日飆漲96% 執行長是台裔

編譯簡國帆／綜合25日電
加州癌症藥物開發商CG Oncology執行長關心（Arthur Kuan）。（取材自CG Oncology官網）
加州癌症藥物開發商CG Oncology執行長關心（Arthur Kuan）。（取材自CG Oncology官網）

於美股首次公開發行股票（IPO）的加州癌症藥物開發商CG Oncology，25日掛牌首日股價飆漲96%，締造美國企業今年來上市首日的最大漲幅紀錄。執行長關心（Arthur Kuan）據傳為台灣企業家後代，2020年入選富比世雜誌30位30歲以下青年才俊（Forbes 30 Under 30），2022年曾任中化製藥關係公司獨立董事。

總部位於加州爾灣市的CG Oncology以每股19美元的IPO價格出售2000萬股、籌得3.8億美元後，25日以每股29美元在那斯達克交易所掛牌，終場以37.17美元收盤，較IPO價格飆漲96%，成為美國IPO市場復甦的最新跡象，

這樁今年美國生技業首起IPO的成功，也為KKR支持的 BrightSpring健康服務公司、及莫德納支持的Metagenomi等其他醫療保健公司上市奠定基礎。

創立於2010年的CG Oncology，聚焦於開發膀胱癌的潛在療程，候選產品正在進行臨床實驗，預料年底前公布三期臨床實驗數據，去年1至9月營收20.3萬美元，淨損年比擴增近45%至4570萬美元，背後支持者為好幾家私募股權和創投業者，包括ORI資本公司、Decheng資本全球生物科學基金四期、Longitude創投合夥公司、Kissei製藥公司、Foresite資本公司、TCG Crossover基金一期及Ally Bridge集團。

CG Oncology執行長為33歲的關心，2020年以在醫療保健業的成績入選富比世雜誌30位30歲以下青年才俊（Forbes 30 Under 30），2022年曾任中化製藥關係公司獨立董事，也是Ally Bridge集團的創辦成員。

加州 富比世 莫德納

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