SK海力士上季驚喜轉虧為盈 受惠AI晶片需求強勁

南韓SK海力士（SK Hynix）公布上季營業利益強勁，主要是驅動AI應用的高階記憶體銷售強勁所帶動。（路透）

全球第二大記憶體晶片 業者南韓 SK海力士（SK Hynix）公布上季營業利益強勁，主要是驅動AI 應用的高階記憶體銷售強勁所帶動。

SK海力士今天公布，去年第4季營業利益3,460億韓元（2.59億美元），逆轉前一年同期虧損1.9兆韓元、去年第3季虧損1.8兆韓元的頹勢，而且有別於分析師原先預估的虧損1,699億韓元；上季營收成長47%至11.3兆韓元，擊敗分析師預估的最高數字。

SK海力士是高頻寬記憶體晶片（HBM）的領導企業，其產品與輝達（Nvidia）的AI加速器搭配，用於高強度AI訓練。在去年12月，SK海力士已成為南韓市值第二大的企業。

投資人寄望生成式AI的長期展望，將帶動伺服器對新一代DRAM或DDR5的新需求。能支援AI的伺服器比傳統伺服器需要更多DRAM。

SK海力士財務長金祐賢（Kim Woohyun）表示：「在長期頹勢之後，我們已達成業績回升，拜我們在AI記憶體領域的技術領導地位所賜。」他說，海力士將努力成長為「全面的AI記憶體提供業者」。

里昂證券南韓公司分析師拉納（Sanjeev Rana）表示：「海力士五季來首度寫下營業利益，而且是記憶體產業同行中第一家從持續虧損中復甦的公司。」「顯然由HBM驅動的產品組合持續改善，加上標準規格記憶體普遍復甦，將繼續帶動它在未來數季獲利回升。」

SK海力士預期在上半年展開新一代HBM，即HBM3E的量產。該公司在開發現有版本HBM3的腳步一直比同業快，而且是輝達的供應商。

SK海力士已表示，今年將提高資本支出，同時確保效率與限制市場干擾。資本支出將優先投入HBM和其他策略性產品。

分析師表示，中國手機製造商在庫存去化後已經恢復採購晶片，這協助了記憶體晶片價格在去年第4季反彈，這支撐了SK海力士的獲利。

三星海力士的DRAM部門在截至9月底止的一季已經轉虧盈，逆轉先前兩季的連續虧損，因為在減產後，平均銷售價格上漲且晶片報價穩定下來。

另外，規模更大的競爭同業三星電子預期會在1月31日的第4季財報中，顯示記憶體晶片需求改善。