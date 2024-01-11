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通膨數據上升 股指收盤持平

X平台大砍內容審查團隊 全球裁員逾千人

中央社雪梨11日綜合外電報導
億萬富豪馬斯克旗下社群平台X負責制止網路不當內容的團隊，已在全球裁掉1000多名員工。路透
億萬富豪馬斯克旗下社群平台X負責制止網路不當內容的團隊，已在全球裁掉1000多名員工。路透

根據澳洲網路監管機構今天發布的新數據，億萬富豪馬斯克旗下社群平台X負責制止網路不當內容的團隊，已在全球裁掉1000多名員工。

法新社報導，澳洲電子安全委員會（e-Safety Commission）表示，以如此規模「大砍」員工，同時恢復數以千計被禁帳戶，已為傳播有害內容製造一場「完美風暴」。

電子安全委員會近幾個月盯上前稱推特（Twitter）的X平台，過去就曾表示，馬斯克（Elon Musk）收購之舉恰逢該社群平台「惡毒和仇恨」言論激增之際。

這個委員會依據澳洲具開創性的「線上安全法」（Online Safety Act）取得任職X的軟體工程師、內容審查員和其他安全人員的分類明細。

曾任職於推特的電子安全委員會委員格蘭特（Julie Inman Grant）表示，這是相關數字首次公開。

相關資料顯示，自馬斯克於2022年10月收購X以來，包括約聘人員在內，有1213名「信任與安全」專責人員已經離職。

葛蘭特表示，其中80%是專注處理「信任和安全問題」的軟體工程師。

她向法新社表示：「讓80%的專責工程師離開，那就像以安全標準聞名的富豪汽車（Volvo），根除他們所有的設計師或工程師。」

「這是一場完美風暴。大幅降低防禦力的同時，你又將慣犯帶回平台。」

X沒有回覆法新社的置評請求，只有「現在很忙，請稍後再查看」的自動回覆。

澳洲 馬斯克 推特

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