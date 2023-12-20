我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

2023回顧 從六個觀察點檢視瑞信集團怎麼倒下的

編譯湯淑君／綜合外電
2023年3月，擁有167年歷史的瑞士信貸集團崩垮，震撼全球金融圈，也重創瑞士作為世界金融中心以及資金安全避風港灣的名譽。圖／路透
2023年3月，擁有167年歷史的瑞士信貸集團崩垮，震撼全球金融圈，也重創瑞士作為世界金融中心以及資金安全避風港灣的名譽。圖／路透

2023年3月，擁有167年歷史的瑞士信貸集團（Credit Suisse）崩垮，震撼全球金融圈。為什麼這家瑞士大銀行安然度過2008年全球金融海嘯，卻在今年不堪危機愈滾愈大，淪落到被同業瑞銀集團（UBS）以30億瑞郎（35億美元）收購的下場？

MarketWatch報導，瑞士金融市場監督管理局（FINMA）本周發布報告，檢討瑞信何以陷入倒閉境地。瑞信轟然倒下，重創瑞士作為世界金融中心以及資金安全避風港灣的名譽，也戳破了「全球型」銀行歷經金融海嘯教訓如今已安全、穩當的假象。反省瑞信究竟為何倒台，有助於改善全球金融監管，且能加強對瑞士監管當局問責，畢竟現在主管官員必須監督一家規模更大的銀行：瑞銀集團併購瑞信後，如今資產負債表規模超過1.6兆美元，幾乎是瑞士經濟規模的兩倍大。

根據FINMA本周公布的報告，可從以下六點觀察瑞信是怎麼倒下的：

一、股價崩跌

瑞信一再飽受醜聞和重大財務損失打擊，導致股價自2008年金融海嘯後就一蹶不振，因為醜聞連環爆已瓦解投資人對這家大銀行的信心，使瑞信更難吸引客戶，或向投資人和公開市場籌措資本。

過去15年來股價持續走下坡，即凸顯瑞信處境艱困。瑞信股價在2007年4月漲抵歷史最高價位，每股96瑞郎，但到2022年底已摔到每股2.76瑞郎。2023年6月被瑞銀收購時，瑞信每股股價僅0.8瑞郎。

二、財務波動劇烈

瑞信財務情況波動甚劇。繳付罰款以及不得不支付的和解金，使情況更糟。這種財務波動性瓦解投資人對該行的信任與信心。

同時，瑞信卻持續大方支付員工可觀的獎金，即使在公布重大虧損時也不避諱。這種行為凸顯內部風險文化很糟糕。瑞信為了降低這種波動性，曾設法縮減旗下投資銀行部門規模但並未成功，也扭轉不了給市場的壞印象。

三、高階人事動盪

瑞信董事會大換血，在Greensill及Archegos醜聞爆發後高階人事尤其劇烈動盪，導致瑞信失去對該機構瞭若指掌的人員，以致董事會無法找到針對內部缺失對症下藥的長期解方。後果就是「糟糕的風險文化」。

令人詬病的風險文化造成醜聞爆個不停，也因此現金水位日益遭到醜聞衍生的虧損、罰金、和解金支出侵蝕。自2010年以後的年頭，這些醜聞總計讓瑞信付出150億瑞郎的罰款和和解金。

四、存款外逃

2022年10月時，瑞信曾因社群媒體上謠言四起，而遭受一波存戶擠兌潮衝擊。那些謠言在亞洲散播速度尤其快，謠傳內容包括「某家大型銀行瀕臨倒閉」，令人懷疑是瑞信。

原本客戶對瑞信就已信心不堅，倒閉耳語更嚇得存戶爭先恐後領出存款，導致一波近似數位銀行擠兌的風暴。

今年3月，美國矽谷銀行（SVB）不堪擠兌而倒閉，使信心危機變本加厲，媒體報料瑞信最大股東沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）已排除進一步注資的可能性，更使危機一發不可收拾。

五、流動性急轉直下

2020年，瑞士當局為因應新冠肺炎疫情爆發，曾介入干預，使瑞信流動性準備金大幅擴增。這些準備金發揮了衝功能，協助瑞信抵禦2022年10月湧現的首波存款大失血，也給該銀行和瑞士當局時間準備因應瑞信流動性情況進一步惡化。

然而，2022年第4季，瑞信遭提領1,380億瑞郎，準備金緩衝已不夠拯救。後來瑞士當局介入干預，才避免觸動一波全球金融崩潰。

六、央行大舉注資

瑞士國家銀行（SNB）在瑞信挹注大量的公帑，設法避免瑞信倒閉。截至2023年3月底，在與瑞銀合併之前，瑞信總計已接受1,680億瑞郎的金援。

路透報導，兩名知情人士透露，瑞士央行總裁和其他官員2022年10月時就認定，瑞信面臨生存危機，光是注資解決不了問題。將瑞信收歸國有，可讓主管當局安插新管理層，以挽回市場信心，但FINMA和瑞士財政部都反對這個主意，就連瑞信管理層也不同意。除了國有化、重整或清算之外，FINMA還提議瑞信另一條路：賣給瑞銀。這就是最終的結局。

火速安排由瑞銀收購瑞信，讓主管當局避免最糟的後果：瑞信失序崩垮危及全球金融穩定。

投資 金融海嘯 央行

上一則

2024美股漲跌看通膨怎麼走 專家沙盤推演3套劇本

延伸閱讀

東芝20日正式下市 昔日風光不敵連串醜聞與鬥爭拖累

東芝20日正式下市 昔日風光不敵連串醜聞與鬥爭拖累
楊紫瓊回馬來西亞補辦婚宴 和新婚夫搞笑婚照曝光

楊紫瓊回馬來西亞補辦婚宴 和新婚夫搞笑婚照曝光
19年來首遭 日檢搜自民黨派系總部 安倍派恐瓦解

19年來首遭 日檢搜自民黨派系總部 安倍派恐瓦解
楊紫瓊回馬來西亞辦婚宴 和新婚夫化身007

楊紫瓊回馬來西亞辦婚宴 和新婚夫化身007

熱門新聞

債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

債市投資人預期：聯準會將全速降息

2023-12-17 15:14
好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。（美聯社）

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

2023-12-15 06:28
前財政部長桑默斯。（路透）

Fed會急著降息、通膨終究是暫時的？桑默斯訪談全說了

2023-12-15 05:44
避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

2023-12-16 15:33
為安全起見，亞馬遜、沃爾瑪及目標百貨等美國零售巨擘已自願停售以兒童為行銷對象的水晶寶寶。（取材自推特）

亞馬遜、沃爾瑪等零售巨人 自願停售「水晶寶寶」

2023-12-13 13:52

超人氣

更多 >
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單
2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌
亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海
香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順李心潔救援難補錢坑

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順李心潔救援難補錢坑
科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票