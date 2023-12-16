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巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

編譯湯淑君／綜合外電
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透

巴隆周刊（Barron's）公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。

巴隆指出，阿里巴巴股價在2023年大跌18%，在美國掛牌的股價本益比掉到只剩8倍，但營收呈十倍成長，盈餘也增加五倍，市值卻連美國電商巨人亞馬遜市值的15%都不到。此外，阿里巴巴坐擁充沛現金，加上核心大陸電商部門、雲端運算和物流事業，以及在螞蟻金融的持股，合計每股價值約130美元，幾乎是目前股價72美元的兩倍。以目前價位來看，阿里巴巴只要表現不惡化，股價易漲難跌。

Alphabet可能是「七大巨頭」股中，押注來年上漲勝算最高的。該股成長速度可望媲美微軟，2024年盈餘可望成長15%，是蘋果預估5%成長率的三倍；但Alphabet即使今年來大漲50%，本益比卻僅約20倍，遠低於微軟和蘋果的30倍。截至9月底，Alphabet淨現金超過千億美元，成本管控也有紀律，因此多的是現金可用來買回庫藏股，甚至開始配發股息。

波克夏公司擁有逾1,500億美元現金，約相當於公司市值的20%。盈餘也持續增長，2023年迄今稅後營業利益成長將近20%，全年可能衝上400億美元。波克夏的股票投資組合，在頭號持股蘋果領漲下，2023年收穫豐碩。而且，該股估值合理，預期本益比約20倍。

BioNTech和其他新冠疫苗廠商一樣，2023年股價也隨疫苗需求減弱而遭到輾壓，但該公司現金充裕，超過180億美元，幾乎是目前市值250億美元的四分之三，可望獲得價值投資人青睞。有別於許多生技公司燒錢厲害，BNT在2024年可望持續賺錢，且該公司聚焦癌症治療藥物，前景可能比許多投資人想像的更亮麗。

除了這四家公司之外，巴隆2024十大選股名單還包括：金礦股Barrick Gold、石油巨人雪佛龍（Chevron）、租車公司赫茲全球控股（Hertz Global Holdings）、麥迪遜廣場花園體育公司（MSG Sports）、百事公司（PepsiCo），以及提供自助搬家服務的U-Haul控股公司。

波克夏 投資 疫苗

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