火雞價格雖走跌 但禽流感可能改變這種態勢

禽流感可能讓走跌的火雞價格再度回升。（路透）

雞蛋 和火雞價格已經下跌不少。但致命的禽流感 仍威脅家禽群，尤其是火雞。

因此，雖然早餐成本可能會很便宜，但請準備好面對更昂貴的火雞三明治價格。

去年，一場高致病性禽流感(HPAI)摧毀了不少雞群，其中蛋雞首當其衝；這種病毒是雞蛋價格大幅上漲的原因之一。但今年，病毒爆發緩慢，使得雞蛋供應量反彈。

這次高致病性禽流感疫情於2022年2月襲擊美國，席捲全美各地的家禽養殖場。截至去年年底，約有6000萬家禽因該病毒而死亡。如今，總感染數已達到約6800萬，代表這種疾病在2023年已經放緩，但並未消失。

在今年年初病毒基本上不再發威後，病例在秋季開始增加。過去一個月，愛阿華州農場因該病毒導致本季超過280萬家禽死亡。11月初，俄亥俄州 一家雞蛋農場因流感而屠宰了超過130萬隻家禽。

俄亥俄州獸醫兼該州動物健康部門負責人薩默斯表示：「以全美而論，一些商業場所的感染數再度出現上升。」

隨著野鳥今年秋天向南遷徙，致命的流感正在全美蔓延。他解釋，如果它們著陸並與後院的雞群混在一起，或者它們的糞便被帶進雞舍，病毒就可能會傳染給整個雞群。當這種情況發生時，整個雞群都會被消滅，以防止疾病傳播。

薩默斯說，秋季遷徙季節大約持續到年底。因此，下個月左右發生的事情將有助於確定今年病毒的發展軌跡，以及有多少農場受到影響。

他說：「我們只是希望業者能夠撐下去，度過難關，直到禽流感變種為非致病性形式。」「然後就能重新出發了。」

雞蛋供應維持強勁

美國雞蛋委員會主席兼執行長梅茲表示，即使雞蛋農場宰殺了數百萬隻雞，今年的雞蛋仍然充足。美國雞蛋委員會是一個由農民資助的組織，致力於增加美國對雞蛋的需求。

她說，「到目前為止，部分雞蛋農場已經出現一些小規模的疫情。」「但供應仍充足，雞蛋夠吃。」根據美國農業部統計，10月雞蛋產量比去年增加4%。

根據勞工統計局的數據，隨著雞蛋供應反彈，價格下跌。10月蛋價較去年同月下降約22%。

雞蛋市場分析師霍伊諾斯基(Ryan Hojnowski)指出，到目前為止，許多檢測到病毒並撲殺禽類的雞蛋農場，都努力於將蛋情和蛋黃出售給食品製造商，而不是以帶殼雞蛋形式鋪貨至雜貨店。

因此考慮到這些因素，價格不太可能再次飆升。霍伊諾斯基表示：「目前看來，目前還沒有任何催化劑顯示蛋價走勢會與去年一樣。」不過，他也提醒，這是一個「非常不穩定的情況」。

但若說到火雞，價格上漲即將到來。

火雞遭遇重創

Urner Barry家禽市場記者布薩多(Matt Busardo)解釋，今年感恩節前火雞價格較低，部分原因是火雞農民預計春季會爆發疫情，但實際上並沒有發生，從而增加了火雞供應。但禽流感病例的增加對火雞養殖場造成了沉重打擊，並有可能導致今年春季供應緊張。

他指出，「光從10月開始，就有大約250萬隻火雞損失，」他說，其中大部分是「肉禽」，也就是被廠商製成熟肉，而不是以冷凍生肉出售進行烘烤。

他說，「當春天到來時，每個人都想吃火雞綜合三明治，這就是影響最大的問題」「現在的情況顯示，春季供應將會更加緊張。」

在明尼蘇達州，上個月約有160萬隻禽類被撲殺，其中許多是火雞。

俄亥俄州的薩默斯指出，由於其地理特徵，該州特別容易受到禽流感的影響，「當地有大量的湖泊和池塘，」「所以很多候鳥會在此棲身。」

如果遷徙速度減慢，傳染也很可能發生；但可能會減輕對火雞供應和價格的影響。由於天氣寒冷，這種情況很可能發生。

荷蘭合作銀行高級動物蛋白分析師麥克拉肯(Christine McCracken)表示，總體而言，今年「禽類損失與去年的影響相比相當小」，「然而，時節就是一切。」她並指出「考慮到區域損失的可能性，可能會出現一些現貨短缺或價格波動」。

布薩多預計火雞價格不會像雞蛋那樣飆升。部分原因是，與雞蛋不同，火雞不是主食，這意味著消費者可能因此放棄購買火雞三明治。