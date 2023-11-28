更確信不升息 股指恢復漲勢

道指成分股零售商沃爾瑪上漲1.19%。路透

美股收漲，恢復11月的漲勢，因聯準會 官員的言論引發人們對可能不需要進一步升息的希望。

道瓊工業指數上漲83.51點或0.24%收3萬5416.98點。史坦普500指數小漲4.46點或0.1%至4554.89點；以科技股為主的那斯達克指數上漲40.73點或0.29%收1萬4281.76點。

聯準會理事沃勒(Christopher Waller)表示，他相信政策「目前處於有利位置」，可以減緩經濟成長並使通膨率回到 2%。聯邦公開市場委員會(FOMC)將於12月12日至13日舉行政策會議；市場普遍預期委員會將維持關鍵貸款利率穩定。

波音公司上揚1.4%，推動道指上漲；而道指成分股零售商Nike和沃爾瑪分別上漲0.73%和1.19%。史指則是受到紐蒙特公司(Newmont Corporation)和Synchrony Financial的提振，分別上漲6.29%和5.09%。

本月股指將收漲。道指和史指預估將分別上漲約7.2%和8.6%；11月那指上漲11.1%。

Nationwide Financial投資研究主管哈克特(Mark Hackett)說，「過去幾周確實沒有那麼劇烈地波動，這告訴我債市在過去3個月中的一些情緒；但事實上在過去3年中，債市可能開始平靜下來，我認為這將是一件好事。」

美國公債殖利率 下跌，其中10年期公債殖利率下跌近6個基點至4.33%。

哈克特補充說，他對消費者的健康狀況及其繼續消費的意願仍然「謹慎樂觀」。

最新公布的數據顯示，即使大多數人仍預計未來會出現經濟衰退，但11月消費者信心有所改善。經濟諮商會消費者信心11月上升至102，高於10月下修後的99.1，也高於《道瓊》預測的101。

美國商銀股票 及量化策略主管蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)看好明年的市場。她說，不是因為希望聯準會不再升息，而是因為市場如何處理聯準會已經採取的行動。

該行預計史指到2024年底將觸及5000點。史指28日持平。

蘇布拉曼尼亞表示：「明年各個令人擔憂的領域很可能會出現回跌，但我們正處於比長期以來更健康的市場環境中。」

她表示：「較高的利率將打擊經濟的許多領域，但不一定是股票，因為股票已經反映了這種環境。」「我更擔心的是過去10到15年裡私募股權、私人信貸和影子借貸機制中出現的所有問題。但現在的公共股權完全符合所發生的情況，那就是高利率環境。」

由於交易員猜測OPEC減產，而猛烈的風暴迫使哈薩克削減產量，油價出現反彈。

西德州中質原油(WTI)1月合約上漲1.55元或2.07%收每桶76.41元；布蘭特原油1月合約上漲1.7元或2.13%收每桶81.68元。

OPEC及其盟友OPEC+定於30日召開會議；大多數分析師預計該組織將至少將目前的減產期限延長至2024年。

OPEC代表27日告訴《彭博》，沙烏地阿拉伯正在敦促成員國減少產量配額，但遇到阻力。

Price Futures Group分析師福林(Phil Flynn)表示：「雖然石油正在等待OPEC+達成協議，但有關達成協議或不達成協議或意外減產的猜測繼續影響著市場。」

OVM Oil Associates分析師瓦加(Tamas Varga)表示，由於OPEC成員國目前對遵守協議的興趣較低，減產帶來的好處應該受到限制。

與此同時，由於黑海風暴擾亂了出口，哈薩克最大油田產量削減了56%。

雖然交易清淡，三大股指本月仍有望實現大幅上漲。道指預計在30日收盤時上漲6.9%，結束11月交易月。這將是2022年10月以來最佳單月表現；當時道指平均上漲14%。

史指預計11月底將上漲8.6%。那指表現優於大盤，在2023年倒數第二個月至今上漲了10.8%。

如果這些表現持續下去，這將是2022年7月以來兩者表現最佳單月。當時史指整體上漲9.1%，而以科技股為主的那指上漲12.4%。