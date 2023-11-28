我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特的好夥伴 波克夏副董事長孟格99歲逝世

比爾蓋茲也愛高股息 這5檔股每年讓他獲4億股息

更確信不升息 股指恢復漲勢

財經新聞組／即時報導
道指成分股零售商沃爾瑪上漲1.19%。路透
道指成分股零售商沃爾瑪上漲1.19%。路透

美股收漲，恢復11月的漲勢，因聯準會官員的言論引發人們對可能不需要進一步升息的希望。

道瓊工業指數上漲83.51點或0.24%收3萬5416.98點。史坦普500指數小漲4.46點或0.1%至4554.89點；以科技股為主的那斯達克指數上漲40.73點或0.29%收1萬4281.76點。

聯準會理事沃勒(Christopher Waller)表示，他相信政策「目前處於有利位置」，可以減緩經濟成長並使通膨率回到 2%。聯邦公開市場委員會(FOMC)將於12月12日至13日舉行政策會議；市場普遍預期委員會將維持關鍵貸款利率穩定。

波音公司上揚1.4%，推動道指上漲；而道指成分股零售商Nike和沃爾瑪分別上漲0.73%和1.19%。史指則是受到紐蒙特公司(Newmont Corporation)和Synchrony Financial的提振，分別上漲6.29%和5.09%。

本月股指將收漲。道指和史指預估將分別上漲約7.2%和8.6%；11月那指上漲11.1%。

Nationwide Financial投資研究主管哈克特(Mark Hackett)說，「過去幾周確實沒有那麼劇烈地波動，這告訴我債市在過去3個月中的一些情緒；但事實上在過去3年中，債市可能開始平靜下來，我認為這將是一件好事。」

美國公債殖利率下跌，其中10年期公債殖利率下跌近6個基點至4.33%。

哈克特補充說，他對消費者的健康狀況及其繼續消費的意願仍然「謹慎樂觀」。

最新公布的數據顯示，即使大多數人仍預計未來會出現經濟衰退，但11月消費者信心有所改善。經濟諮商會消費者信心11月上升至102，高於10月下修後的99.1，也高於《道瓊》預測的101。

美國商銀股票及量化策略主管蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)看好明年的市場。她說，不是因為希望聯準會不再升息，而是因為市場如何處理聯準會已經採取的行動。

該行預計史指到2024年底將觸及5000點。史指28日持平。

蘇布拉曼尼亞表示：「明年各個令人擔憂的領域很可能會出現回跌，但我們正處於比長期以來更健康的市場環境中。」

她表示：「較高的利率將打擊經濟的許多領域，但不一定是股票，因為股票已經反映了這種環境。」「我更擔心的是過去10到15年裡私募股權、私人信貸和影子借貸機制中出現的所有問題。但現在的公共股權完全符合所發生的情況，那就是高利率環境。」

由於交易員猜測OPEC減產，而猛烈的風暴迫使哈薩克削減產量，油價出現反彈。

西德州中質原油(WTI)1月合約上漲1.55元或2.07%收每桶76.41元；布蘭特原油1月合約上漲1.7元或2.13%收每桶81.68元。

OPEC及其盟友OPEC+定於30日召開會議；大多數分析師預計該組織將至少將目前的減產期限延長至2024年。

OPEC代表27日告訴《彭博》，沙烏地阿拉伯正在敦促成員國減少產量配額，但遇到阻力。

Price Futures Group分析師福林(Phil Flynn)表示：「雖然石油正在等待OPEC+達成協議，但有關達成協議或不達成協議或意外減產的猜測繼續影響著市場。」

OVM Oil Associates分析師瓦加(Tamas Varga)表示，由於OPEC成員國目前對遵守協議的興趣較低，減產帶來的好處應該受到限制。

與此同時，由於黑海風暴擾亂了出口，哈薩克最大油田產量削減了56%。

雖然交易清淡，三大股指本月仍有望實現大幅上漲。道指預計在30日收盤時上漲6.9%，結束11月交易月。這將是2022年10月以來最佳單月表現；當時道指平均上漲14%。

史指預計11月底將上漲8.6%。那指表現優於大盤，在2023年倒數第二個月至今上漲了10.8%。

如果這些表現持續下去，這將是2022年7月以來兩者表現最佳單月。當時史指整體上漲9.1%，而以科技股為主的那指上漲12.4%。

殖利率 聯準會 股票

上一則

國泰世華銀：美國明年降息與否 須觀察2指標

下一則

聯準會官員受對抗通膨進展鼓舞 是否升息意見分歧

延伸閱讀

Fed明年降息幅度？德銀：上半年溫和衰退 全年降7碼

Fed明年降息幅度？德銀：上半年溫和衰退 全年降7碼
OPEC+減產生變 油價震盪

OPEC+減產生變 油價震盪
OPEC+為減產鬧內鬨？傳沙烏地擺不平非洲產油國

OPEC+為減產鬧內鬨？傳沙烏地擺不平非洲產油國
全球僅發行百枚 超稀有「顛倒飛機郵票」紐約200萬元賣出

全球僅發行百枚 超稀有「顛倒飛機郵票」紐約200萬元賣出

熱門新聞

疫情以來的超額儲蓄，可能在這個假期購物季就用完了。（路透）

疫情以來花錢不眨眼的趨勢 可能到此為止

2023-11-26 20:28
微軟共同創辦人蓋茲（見圖）也愛高股息，他每年靠一個組合笑納4億6,450萬美元股息。(路透)

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

2023-11-28 11:27
瑞典電池新創業者Northvolt表示在鈉離子電池技術方面有了新突破。(路透)

讓鋰電池閃一邊？鈉離子電池預告產業面臨新一波變革

2023-11-27 00:41
美國經濟仰賴消費力道抵禦衰退，但較富有的美國人，在黑色星期五的購物旺季前夕減少花費，是令人憂心的徵兆。(美聯社)

美經濟是否邁向衰退 得看富人黑五購物力道

2023-11-21 08:40
對美髮師來說，小費是很重要的收入，所以，通常顧客接受服務應該給小費。Photo by Sam Dan Truong on Unsplash

上髮廊整理頭髮 小費怎麼給？

2023-11-27 16:31
美國債市連跌將近三年，投資人方才覺悟，投資債券不像許多理財專家宣稱的那麼安全、穩當。新研究建議長期投資人改採國內和國際股票各占一半的投資組合。(美聯社)

膽小投資人慎入 研究：股6債4不如本國、外國股票各半

2023-11-23 11:01

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢
華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息