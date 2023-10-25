谷歌母公司重挫…史指跌破關鍵門檻 那指8個月來最糟

Google母公司字母（Alphabet）最新財報顯示，雲端事業成長不如預期。 （路透）

谷歌母公司Alphabet的財報業績令人失望，加上利率反彈，史坦普500指數收盤跌落關鍵水平。

史指下跌60.91點或1.43%收4186.77點，失守分析師廣泛關注的4200點水準，為5月以來首次低於該門檻。那斯達克指數下跌318.65點或2.43%收1萬2821.22點，是2月21日以來最糟單日走勢，當時那指下跌2.5%。道瓊工業指數下跌105.45點或0.32%至3萬3035.93點。

由於雲端業務未達分析師預期，掩蓋了強勁的營收和獲利成長，Alphabet下跌9.51%。創2020年3月以來最糟單日走勢。史指通訊服務類股下跌5.9%。

同時，科技巨頭蘋果和亞馬遜分別下跌1.35%和5.58%。亞馬遜將於26日收盤後公布第3季業績。主要AI晶片製造商輝達下跌4.31%。Facebook母公司Meta下跌4.17%。Salesforce和Advanced Micro Devices也表現落後，分別下跌3.51%和5.52%。英特爾下跌5.09%。

雖然企業獲利本周仍是投資 人關注焦點，但投資人也密切關注殖利率 ，因為殖利率仍徘徊在多年高點附近。指標10年期公債殖利率攀升近11個基點至約4.95%。本周稍早些的交易價格超過5%，令投資人感到不安，並打擊了科技股。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)表示：「殖利率成為頭條新聞，但沒有人能將目光從債券 市場移開。」「自1982年以來，還沒看過殖利率如此飆升，這應該會給股市帶來麻煩。」

微軟在科技股下跌中脫穎而出，第1季業績超出華爾街預期後，股價上漲3.07%。

科技公司IBM和Meta在盤後發布財報。至今約有29%的史指成分股已公布第3季財報。其中78%的業績超出預期。

英國《金融時報》引述知情人士的話報導，對沖基金Pershing Square基金經理人阿克曼(Bill Ackman)從最新的國債交易中獲利約2億元。

他本周透露回補了30年期美國國債的空頭部位，認為由於地緣政治風險日益增加，投資人可能會越來越傾向購買債券作為避險資產。

他23日在X上貼文表示，「按照目前的長期利率繼續做空債券，全球風險太大了。」「所以我們回補了債券。」

截至10月17日，該公司旗艦基金今年來已上漲11.6%。

嘉信理財CEO貝廷格(Walt Bettinger)向財務顧問保證，該經紀公司在今年春季的地區銀行危機期間並未面臨高風險。

今年稍早利率的快速上升給金融機構、特別是那些持有長期資產的金融機構帶來壓力。貝廷格表示，雖然嘉信理財的確遭受帳面虧損，但在銀行業動盪時，該公司的存在時間還不到3年，而且不存在虧損導致公司陷入危機的現實風險。

他說，「我們必須清算一切的想法是荒謬的。事實證明這是荒謬的。」

但他確實承認，偏高的利率損害了公司的獲利和股價。今年至今，嘉信理財已下跌超過40%。

貝廷格說，「我對我們未來的穩定性沒有任何擔憂。隨著時間過去，虧損的證券將會到期，它們將會流失。我們的收入將會成長得更快，這將成為歷史問題。」

賭場股Boyd Gaming下跌11.76%，為2020年3月以來最大單日跌幅。主因第3季業績不佳。

中西部和南部主要地區的重要獲利指標EBITDAR下降近10%。 該公司還面臨勞動力、公用事業和保險成本上漲的壓力。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克表示，聯準會的緊縮程度超出了投資人的預期。

經濟學家在核算時，若將縮表因素計入，聯邦基金利率實際上是7%，而不是5.5%。