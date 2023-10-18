摩根大通、野村證券 分別調高中國今年經濟成長預測至5.2%、5.1%。圖為上海南京路步行街。Getty Images

由於中國第3季經濟成長較上年同期快於預期，摩根大通 和野村證券 18日分別上調對中國今年經濟成長的預測至5.2%、5.1%。

路透報導，摩根大通預計國內生產毛額（GDP）2023年全年將成長5.2%，高於先前的預測和北京官方設定的5%成長目標。

野村證券則將預測，從4.8%上調至 5.1%，並預計第4季經濟年增4.7%。

中國國家統計局18日公布的經濟數據顯示，第3季GDP年增4.9%，高於路透社調查預期的4.4%。然而這一增速低於第2季的6.3%。

摩根大通經濟學家朱海濱表示，與8月一樣，9月的月度活動強於預期，這令人鼓舞。他補充說，中國經濟復甦勢頭預計將在未來幾個月持續。

摩根大通則表示，「政策順風行業依然強勁；出口量恢復正增長，零售銷售的復甦尤其令人鼓舞。」

不過，朱朱海濱也警告中國經濟的弱點，例如私人投資 和房地產市場調整。「名目GDP成長疲軟表明，獲利和利潤前景仍然是私人投資復甦的一個障礙。」

摩根大通預計，中國2024年和2025年的潛在成長速度將快於最初預期，分別降至4%到4.5%和3.5%到4%。

野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，決策者可能也已轉向觀望模式，以評估近月推出的刺激措施的效應，而這增添第4季和明年春天經濟放緩的風險。他預計，到年底或者明年初中國經濟增速恐會放緩，屆時決策者可能不得不再次加大穩增長力度。野村目前維持明年中國經濟按年增長3.9%預測。

他指出，中國經濟近期顯露站穩跡象，包括貿易、信貸、用電量等在內的其他主要數據也證明這一點；但上述積極跡象可能一定程度上是受基數效應、價格因素、樣本偏差等驅動，而且經濟佔穩基礎並不廣泛，居民消費價格指數（CPI）9月年增率不及市場預期。

陸挺表示，判斷底部還為時尚早。旅遊和聚會需求在十一黃金周假期後可能明顯消退、地產業尚未真正回暖、發達經濟體利率水平可能最終打壓全球經濟，而且市場對中國經濟的信心依然低迷。