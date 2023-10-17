美股盤前重點／9月零售銷售增加0.7% 遠比預期強勁

美國9月零售銷售月比增加0.7%，高於預期的0.3%。(美聯社)

美股期指17日盤前下跌、公債殖利率上揚，主要受美國零售銷售表現優於預期影響，市場也繼續迎接繁忙的超級財報季。美國總統拜登預定18日將赴以色列，投資 人也因而評估外交努力對控制中東衝突的成效。以下為美股盤前重點。

美國上月零售銷售增加0.7% 遠比預期強勁

美國商務部17日公布，9月零售銷售月比增加0.7%，高於預期的0.3%，8月數據則從0.6%上修至0.8%；不含汽車的零售銷售月比增加0.6%，比預估的0.2%高，8月數據則從0.6%上修至0.9%。

嬌生 上季營收優於預期 並調高全年財測

嬌生（Johnson & Johnson）17日公布分拆Kenvue後的首份成績單。受惠於抗發炎藥Stelara需求暢旺，嬌生上季營收213.5億美元，高於預期的210.4億美元，並調高全年財測，撇除消費者健康業務，今年經調整後每股盈餘介於10.07~10.13美元之間，比之前預估的10~10.10美元還高。不過，嬌生上季醫療設備部門營收為74.6億美元，不如分析師預估的75.8億美元。嬌生股價盤前漲0.5%。

美銀、高盛 發布上季財報

美國銀行（BofA）17日公布，上季固定收益和股票交易部門表現優於預期，加上淨利息收益（NII）成長4.5%至144億美元，幫助該公司淨利大增10%至78億美元，或每股盈餘90美分，優於分析師預估的81美分；投銀與交易部門的費用成長2%至12億美元，表現也超標。美銀股價盤前漲0.7%。

高盛集團（Goldman Sach）同日公布，受到認列與GreenSky部門相關的資產減值5.06億美元的影響，上季淨利較去年同期減少32%至20.6億美元，或每股盈餘5.47美元，但仍優於LSEG訪調分析師平均預估的5.31美元。高盛也受到投資房地產的拖累，為此認列了一筆3.58億美元的費用，導致資產和財富管理部門的營收減少20%至32.3億美元；投銀部門的收入為15.5億美元，和去年同期差不多。高盛盤前漲0.5%。

分析師說美光有望上漲22%

Citi Research的分析師丹利（Christopher Danely）16日重申他給予美光的「首選」買進評級，再次確認他給予的每股85美元目標價，這代表比美光16日收盤的69.08美元還有約22%的上漲空間，另一格。美光盤前漲0.3%。

三菱商事考慮競購富士通晶片子公司新光電氣

路透引述兩位消息人士的說法報導，三菱商事正在考慮競購富士通旗下晶片封裝子公司新光電氣工業株式會社，顯示三菱商事有意進軍半導體製造領域。三菱商事已成立了一個團隊，探索進入所謂的半導體後端製造的可能性。