擔憂通膨難解 股指止連四漲

美股下跌，主受國債殖利率上升的壓力，交易員對顯示美國持續通膨的新數據感到擔憂。美聯社

美股下跌，主受國債殖利率 上升的壓力，交易員對顯示美國持續通膨的新數據感到擔憂。

道瓊工業指數下跌173.73點或0.51%收3萬3631.14點。史坦普500指數下跌27.34點或0.62%收4349.61點。以科技股為主的那斯達克指數下跌85.46點或0.63%收1萬3574.22點。主要股指結束了4天連漲。

最新通膨數據公布後，美國公債殖利率大幅上漲。指標10年期殖利率上漲近11個基點至4.7%。2年期國庫券殖利率上漲逾6個基點報5.06%。

殖利率最近觸及16年新高，令股市動盪。本月稍早時10年期公債殖利率高於4.8%。

部分投資人認為，殖利率將持續上升，影響股市低迷。

MRB Partners管理合夥人兼全球策略師寇爾瑪(Phillip Colmar)表示，「每份顯示更高黏性CPI的報告都會削弱最終將達到2%通膨目標的固有信念。我們不會實現2%的通膨，但債券市場仍然希望相信會實現或接近這個目標。」「隨著市場意識到殖利率將會走高」，股市繼續下跌。

卡森集團副總裁兼宏觀策略師瓦爾蓋斯(Sonu Varghese)同樣指出，當殖利率上升時，「與股價立即呈負相關」，特別是在最近幾周的短時間內。

他表示：「股票 風險溢價存在，但低於近期殖利率飆升之前的水平。」可以肯定的是，他仍在加碼股票，並指出對強勁的經濟環境將影響第3財報的信心。

根據勞工統計局的報告，9月消費者物價指數(CPI)上漲0.4%，年增3.7%，高於《道瓊》分別預測的0.3%和3.6%。不包括食品和能源價格的核心通膨數據符合預期，本月成長0.3%，年增4.1%。9月生產者物價指數(PPI)也強於預期。

Walgreens連鎖藥局虧損收窄以及成本削減方案取得進展，該公司收漲 7.04%。但提供疲軟的獲利財測，當季獲利也未達預期。

包括摩根大通、貝萊德和聯合健康集團在內的幾家公司定於13日公布財報。

正在進行的以色列與哈馬斯戰爭引發了問題：如果地緣政治不穩定蔓延到該地區鄰近的石油 生產國，可能會出現石油供應緊縮，並導致燃料價格上漲。

天然氣公司Energean在英國上市的股票本周至今已下跌18%，是以色列天然氣田從事海上鑽探的石油公司中跌幅最大的。

Jefferies分析師威爾森(Mark Wilson)表示：「有趣的是，Tamar氣田周邊的公司跌幅最小。」擁有Tamar氣田作業權益的Tamar Petroleum和Isramco本周至今分別下跌7.3%和5.4%。兩家公司均在特拉維夫證券交易所上市交易。Tamar氣田是目前第一個被以色列能源部關閉的氣田。該領域的生產設施距離加薩走廊最近。

相較之下，擁有Leviathan氣田約50%工作權益的Ratio Energies和NewMed Energy本周下跌超過12%。

Wolfe Research首席投資策略師森耶克(Chris Senyek)表示，最新的9月CPI報告「略高於預期」，不足以阻止聯準會在2023年底前再次升息。

他在給客戶的信中寫道：「我們的感覺是，FOMC需要看到核心通膨率跌破4%，並相信通膨率將繼續下行，從而暫停升息並長期保持不變。」

就中期而言，他認為，聯準會自2022年3月以來升息的落後效應最終將「在未來幾個月引發經濟失望、衰退擔憂加劇以及EPS下修周期」，而利率下降將不足以抵消向下的觀點。

由於美國國債殖利率走高，房屋建商股大跌，這可能會讓美國人更難買得起新房。

SPDR S&P Homebuilders ETF(XHB)下跌3.78%。 Lennar下跌5.08%，而D.R. Horton下跌5.82%。

房地美發布的最新報告顯示，30年期固定利率房貸的平均利率升至7.57%，這是連續第5周上漲。

在計劃收購先鋒自然資源公司後，Truist將埃克森美孚的股票評級從「持有」升級為「買入」。