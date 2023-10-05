戴爾：沒放棄賣PC 但伺服器業務才是主要成長引擎

戴爾表示，伺服器業務是該公司在AI時代的主要成長引擎。(路透)

襄助開創PC時代的戴爾（Dell）周四告訴投資 人，該公司目前最有前途的業務是向資料中心銷售設備。

僅管戴爾預計PC將走出低谷，長期營收增加大約2.5%，但是銷售伺服器、資料儲存裝置和其他辦公基礎設備的部門能在未來幾年成長約7%，幾乎是2021年預測的兩倍。

戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）受訪表示，由於AI 需要更強大的機器，整個經濟對AI產生的興趣激發了部分成長。他補充說，「AI會有疊加效果，增加整體技術支出」，例如配備輝達（Nvidia）繪圖處理器的伺服器以及高容量儲存裝置的需求增加。

戴爾8月說，以AI用途為號召的伺服器有積壓訂單超過20億美元。根據克拉克，衝擊其他產業的大功率晶片短缺也影響到戴爾。目前「供不應求 」。

PC銷量在疫後出現史上罕見的頹勢，讓PC製造商今年日子難過，彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師何武進說，投資人轉而注意戴爾的伺服器業務，尤其是該公司能如何自AI獲益。

8月在Chuck Whitten離職後成為戴爾唯一二把手的克拉克表示，戴爾沒放棄銷售電腦，這仍然是占該公司半數年營收的580億美元業務，只是成長潛力較小。但新的購買潮可能到來，因為疫情 早期買的許多PC已老化，而微軟正推動用戶使用新版的視窗操作系統。

周四稍早，戴爾調高長期獲利成長預測，並宣布將買進更多庫藏股。經調整的每股盈餘將每年至少成長8%，現金流逾80%會用股利或庫藏股。另外，戴爾財務長麥吉爾（Yvonne McGill）在投資人活動中表示，將尋求進行能逐步成長的小型收購，而非大型交易。

戴爾股價周四收低1.5%至66.19美元，儘管由於市場對資料中心的熱情推升該股今年來飆漲65%。