達里歐：美會有債務危機 艾克曼：美10年公債殖利率近5%

橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）說，美國將發生債務危機，發生速度取決於供需問題。（路透）

橋水基金創辦人、億萬富豪投資 人達利歐（Ray Dalio）在財經網站CNBC周四播出的訪談中表示， 美國「將發生債務危機」，發生的速度將取決於「供需問題」。另外，避險基金大佬、 Pershing Square創辦人艾克曼（Bill Ackman）在CNBC的一場投資人活動中說，他相信10年期美國公債殖利率 可能接近5%。

隨國會議員在10月1日最後期限前就支出法案進行談判，美國債務本月首見超過33兆美元。未能達成協議可能意味政府關閉，並增加債務風險。

財政部表示，近年來國家債務水準不斷飆升，特別是在2019至2021財年度聯邦支出激增約50%之後。投資人擔憂，隨著美國財政狀況惡化，利率可能不斷升高，損害對美國公債的需求。

達利歐說，經濟面臨的阻力不僅僅是高債負，經濟成長也有可能會降至零，上下浮動1%或2%。他說：「我認為經濟將會顯著放緩。」

另一方面，30年期美國公債殖利率有望創下2009年來最大單季漲幅，引發投資人焦慮，擔心過去幾個月債券價格暴跌可能波及整個金融市場。 6月底以來，長債殖利率已上漲大約85個基點，周四觸及4.81%，為2010年以來最高。億萬富豪投資人艾克曼表示，30年期美國公債殖利率突破5%，也不會讓他感到訝異，而10年期公債殖利率可能接近5%。

但他認為，把錢拿去買30年公債，鎖那麼久並不值得，因為通膨會侵蝕報酬率。艾克曼說：「美國的經濟依然強勁，通膨率持續保持在 3.5%、4%。我們的觀點基本上是，你獲得的報酬不足以去和本屆政府簽30年長約。」他不相信聯準會能讓通膨率回落到2%的目標，部分原因是勞工運動復甦和能源價格高漲。

彭博資訊報導，根據高盛 集團新聞稿，在「全球殖利率重新走高」的背景下，美國公債殖利率大幅攀升， 促使其上調年底落點預測。 該行現在預估，美國10年期公債殖利率2023年底和2024年底均在4.3%左右，當前水準為4.6%。高盛先前預估2023年底將在3.9%，2024年底則為3.75%。