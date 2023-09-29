我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉預收租屋押金詐20多萬 南加華女被捕

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

達里歐：美會有債務危機 艾克曼：美10年公債殖利率近5%

編譯廖玉玲／綜合28日電
橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）說，美國將發生債務危機，發生速度取決於供需問題。（路透）
橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）說，美國將發生債務危機，發生速度取決於供需問題。（路透）

橋水基金創辦人、億萬富豪投資人達利歐（Ray Dalio）在財經網站CNBC周四播出的訪談中表示， 美國「將發生債務危機」，發生的速度將取決於「供需問題」。另外，避險基金大佬、 Pershing Square創辦人艾克曼（Bill Ackman）在CNBC的一場投資人活動中說，他相信10年期美國公債殖利率可能接近5%。

隨國會議員在10月1日最後期限前就支出法案進行談判，美國債務本月首見超過33兆美元。未能達成協議可能意味政府關閉，並增加債務風險。

財政部表示，近年來國家債務水準不斷飆升，特別是在2019至2021財年度聯邦支出激增約50%之後。投資人擔憂，隨著美國財政狀況惡化，利率可能不斷升高，損害對美國公債的需求。 

達利歐說，經濟面臨的阻力不僅僅是高債負，經濟成長也有可能會降至零，上下浮動1%或2%。他說：「我認為經濟將會顯著放緩。」

另一方面，30年期美國公債殖利率有望創下2009年來最大單季漲幅，引發投資人焦慮，擔心過去幾個月債券價格暴跌可能波及整個金融市場。 6月底以來，長債殖利率已上漲大約85個基點，周四觸及4.81%，為2010年以來最高。億萬富豪投資人艾克曼表示，30年期美國公債殖利率突破5%，也不會讓他感到訝異，而10年期公債殖利率可能接近5%。

但他認為，把錢拿去買30年公債，鎖那麼久並不值得，因為通膨會侵蝕報酬率。艾克曼說：「美國的經濟依然強勁，通膨率持續保持在 3.5%、4%。我們的觀點基本上是，你獲得的報酬不足以去和本屆政府簽30年長約。」他不相信聯準會能讓通膨率回落到2%的目標，部分原因是勞工運動復甦和能源價格高漲。

彭博資訊報導，根據高盛集團新聞稿，在「全球殖利率重新走高」的背景下，美國公債殖利率大幅攀升， 促使其上調年底落點預測。 該行現在預估，美國10年期公債殖利率2023年底和2024年底均在4.3%左右，當前水準為4.6%。高盛先前預估2023年底將在3.9%，2024年底則為3.75%。

殖利率 投資 高盛

上一則

美股最錢線／市場沒有規則 拋售可能加劇

延伸閱讀

中國副總理何立峰擬先訪美 年底前拜習會有譜

中國副總理何立峰擬先訪美 年底前拜習會有譜
拜登火力全開：川普再掌權將顛覆憲法

拜登火力全開：川普再掌權將顛覆憲法
新車銷售成長 罷工影響下月

新車銷售成長 罷工影響下月
美國味全兒童繪畫賽 11/8截止投稿

美國味全兒童繪畫賽 11/8截止投稿

熱門新聞

摩根大通執行長戴蒙警告，關於聯準會的基準利率，「最糟糕的情況是升至7%再加上停滯性通膨」。（路透）

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

2023-09-25 21:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

2023-09-23 12:40
麥當勞說，固執推行可重覆使用餐具，實務上不一定真能比較環保。 （美聯社）

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

2023-09-28 05:14
好市多賣的金條需求量很大，買氣很旺，根據該公司財務長的說法，放上網後幾小時內就被搶購一空。（取材自好市多官網）

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

2023-09-28 07:34
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。(路透)

全球成長最快的國家在這裡 未來5年經濟增長估逾100%

2023-09-27 01:04
昔日有債券天王之稱的葛洛斯示警，即使聯準會停止升息，美債投資人的苦日子還沒結束。(路透)

前債王葛洛斯示警：美債投資人的苦日子還沒結束

2023-09-21 22:16

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了