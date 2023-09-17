美國半數以上銀髮族需要長期護理 但多數負擔不起

在美國，恐怕得先有錢才有資格快樂地變老。（路透）

現在大約有六分之一的美國人年齡超過65歲，而且隨著平均人口老化，大多數人在達到退休年齡時財務狀況不穩定，個人護理成本持續上升。

保險教育組織美國長期護理保險協會(American Association for Long-Term Care Insurance)執行董事史洛姆(Jesse Slome)表示：「長壽是我們許多人都希望並且能夠實現的目標。」「但是當壽命延長時，需要長期護理的機會就會呈指數級增加。而在需要這種類型的護理時，選擇就有限了。」

對老年人的長期護理包括站立、進食和淋浴方面的幫助，以及物理和言語治療等醫療支持。衛生與公眾服務部(HHS)預計，超過56%的65歲以上老人需要某種長期服務。聯邦醫療保險 (Medicare)僅承保短期服務，聯邦醫療補助(Medicaid)只承保符合資格的個人。專家表示，那些沒有資格獲得政府服務的人，往往選擇依靠配偶或子女自掏腰包來支付服務費用。

保險對某些人而人是種選擇

長期護理保險是一個非常小眾且複雜的市場，傳統上一直是那些有能力購買保單的人的一個選擇，但這遠非常態。

該協會的研究顯示，截至2020年，只有750萬人制訂積極的計畫，而且採用率普遍逐年下降。人口普查局估計，美國65歲以上成年人口近5800萬，而且還在持續增加中。HHS預計，到2040年，超過五分之一的美國人將達到65歲以上。

史洛姆說：「購買長期護理保險的老年人口成為健康人群的一部分，他們的壽命可能與整個國家的壽命不同。」「他們往往對要買的東西有所了解，而且必須有能力買得起。」

這些服務的價格越來越高，近年來由於成本增加迫使一些保險公司退出市場。信用評級機構AM Best於9月發布的報告發現，2022年長期護理保險理賠金額超過130億元，高於2021年的約100億元，較疫情前水平躍升20%。分析師將成本上升歸因於通貨膨脹推高了醫療供應成本，以及療養院等護理機構的人員短缺。

AM Best副主任霍珀(Jason Hopper)指出，「美國需要推動有關為長期護理做好準備的必要性教育。」「聯邦醫療保險提供的福利有限，這需要成為公民考慮退休及以後的財務規劃時考慮的一部分。只有達到這些階段，人們才會感受到對長期護理計劃的迫切需要。」

根據該協會的分析，65歲老人的基本年度保費 在1700至7225元之間。 相較之下，2019年老年人的中位收入僅略高於2.7萬元。

非營利機構國家老齡化委員會主席兼CEO阿爾文(Ramsey Alwin)表示，理賠成本飆升並不令人意外，從長遠來看保費一定會提高，「我們擔心的是：對於那些資源有限的人來說，購買長期護理保險的費用會變得更加昂貴。」

史洛姆表示，保費取決於多種因素，例如性別、體重、服用的藥物以及行動能力。他說：「健康條件非常嚴格，而且隨著年齡增加會變得更加嚴格。」並補充說，當人們到了70多歲時，保險資格通常會急劇下降。

健康老齡化也是個價格問題

生活在低收入 社區的人們由於壓力水平較高、生活條件不穩定以及隨著年齡的增加而無法獲得健康食品和醫療保健，面臨著一系列不良健康後果的危險，例如慢性病和營養缺乏。這意味著可能沒有資格獲得醫療補助等政府服務的低收入者，如果嘗試購買長期護理保險，仍可能面臨更高的保費成本。

截至2022年，HHS估計「平均而言，年滿65歲的美國人未來長期服務和支持成本將達到12萬900元。」並補充說，近40%的費用需要由他們的家人自掏腰包。

低收入老年人也更有可能需要長期支持，HHS預計，全美收入最低的老年人中有63%至少需要一些護理。HHS發現，近三分之一的人需要5年以上的照護。

根據該委員會今年稍時發布的報告，80%的老年人家庭經濟狀況不穩定，「無法承受長期服務和支持等財務衝擊」。

阿爾文說：「現在實行的自助退休制度是行不通的，因為老齡化的成本全部由個人承擔。」「健康地老化應該是一種權利，而不是一種基於性別、種族、民族、收入和郵政編碼等無法控制的因素的特權。」

某些州已經開始為居民實施自有長期護理服務。2019年，華盛頓州簽署法律，對所有參加公共醫療基金的工人徵收強制性稅。AM Best報告顯示，2021年，華盛頓州為超過15.5萬人提供保險，占當年受保總人數的一半以上。

阿爾文表示：「我們需要重新審視政府可以發揮的作用，我們需要一項分層的、與私營部門合作的跨部門戰略。」她指出，華盛頓基金「非常有前途」。

華盛頓稅於今年生效。 該基金將於2026年開始啟動，屆時任何有資格獲得護理的居民都將能夠獲得高達3.65萬元的終身福利，並根據通貨膨脹進行調整。賓州、加州和紐約州等十幾個州已經考慮過類似的計畫。