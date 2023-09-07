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蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

編譯湯淑君／綜合外電
蘋果股價一連二日重挫。路透
蘋果股價一連二日重挫。路透

最新一代iPhone推出在即，但蘋果公司本周卻走霉運，股價7日早盤繼續重挫，延續前市的跌勢。投資人關切的是：蘋果股價會跌到什麼地步。

巴隆周刊（Barron's）報導，蘋果股價7日早盤猛摔3.6%至176.27美元，截至6日收盤止，今年來蘋果股價已大漲41%。從技術面和基本面來分析，都指向可能進一步下挫。

引爆最新一波跌勢的導火線是，媒體報導披露中國禁止政府官員在工作時使用iPhone，令投資人擔心蘋果可能受到衝擊。這已把12日推出iPhone 15、可能助漲蘋果股價的效應納入考量。

技術面分析

22V Research主管羅格估計，蘋果股價可能跌到150美元。他是根據該股歷史走勢圖，以及以往大漲後回檔修正幅度的資料，做此推估。

羅格指出，過去十年來，蘋果股價回檔修正的平均幅度大約是35%。當然，這回未必會是如此，不然蘋果股價將跌破130美元。話雖如此，羅格指出，該股周線上漲動能在7月底觸頂，之後動能已經減弱了，因此修正幅度應該比較和緩。

再從基本面來看。最新發展對蘋果在中國市場的威脅，也值得檢視一番。

基本面分析

根據華爾街日報（WSJ）6日的報導，iPhone禁用令局限於中國政府機關雇員，根據Wedbush證券分析師艾夫斯估計，那相當於低於50萬支的衝擊。艾夫斯說，未來12個月期間，蘋果可望在中國售出大約4,500萬支iPhone。他強調，蘋果在中國「市占率大有斬獲」，一部分是因為iPhone 15。

艾夫斯把蘋果一年目標股價訂在230美元，並給這檔股票「超越大盤」的評價。

不過，另據彭博資訊報導，中國可能擴大此禁令，從中央政府官員擴及國營企業員工，如果報導證明確有此事，限用iPhone令的適用範圍可能再增加數百萬人，儘管中國當局執行此令的力道如何，還不得而知。

此外，華為可能是iPhone禁令的受惠者。華為正希望挾著Mate 60系列智慧手機，奪回之前因受美國制裁而流失的市占。倘若華為局部收復失土，比方說從iPhone的中國銷量奪回1,000萬支，據美銀證券（BofA Securities）分析師團隊估計，蘋果2024年度每股盈餘可能因此折損11美分；倘若iPhone中國銷量流失3,000萬支，則衝擊可達每股34美分。

美銀說，目前估計蘋果2024年每股盈餘可達6.46美元。截至7日早盤，本益比約27倍。假設本益比不變，而每股盈餘降低34美分，減至6.12美元，那麼這意味股價可能跌到165美元。

以上只是粗略估算，也不代表美銀認為最可能發生的情況。美銀給蘋果210美元的目標股價。推出iPhone 15助漲該股的力量可能比預期大，也有可能中國禁令沒有想像那麼嚴苛。

但就眼前而言，蘋果顯然已遭反撲的熊啃咬不放。

iPhone 華為 投資

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