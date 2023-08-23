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輝達一夫當關 那指連漲三天

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輝達一夫當關 那指連漲三天

記者張大仁／即時報導
華爾街等​​待輝達最新上季業績，美股收高。輝達是一家股價大漲的晶片製造商，主受華爾街人工智慧(AI)熱潮的提振；殖利率下降也提振了投資人的信心。路透
華爾街等​​待輝達最新上季業績，美股收高。輝達是一家股價大漲的晶片製造商，主受華爾街人工智慧(AI)熱潮的提振；殖利率下降也提振了投資人的信心。路透

華爾街等​​待輝達最新上季業績，美股收高。輝達是一家股價大漲的晶片製造商，主受華爾街人工智慧(AI)熱潮的提振；殖利率下降也提振了投資人的信心。

道瓊工業平均指數收盤上漲184.15點或0.54%至3萬4472.98點。史坦普500指數上漲48.46點或1.1%收4436.01點，為6月30日以來最佳單日表現。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲215.16點或1.59%至1萬3721.03點，連續第三天上漲。

輝達於盤後公布第2季業績。Refinitiv調查的分析師預計該公司的獲利和營收將同比大幅成長。輝達是2023年史指表現最佳個股，上漲超過200%，投資人對該公司AI相關的前景感到鼓舞。

投資人將關注該財報，尋找AI趨勢更具動力的跡象。如果不理想，8月的低迷可能會持續更久。財報發布前，該股收漲3.17%。

Gratus Capital投資長瓊斯(Todd Jones)表示：「除了輝達的獲利之外，短期內對市場方向幾乎沒有什麼重要的，因為顯然製造業疲軟和仍然有些令人困惑的強勁消費趨勢，整個市場看法並不一定符合目前的市場方向，因為本益比已經擴張。」

雖然輝達是該公司股票策略中最大部位，但瓊斯表示，他正在削減其他科技持股，並表示「估值會證明，犯錯的空間並不大。」

交易員對殖利率下降感到高興。指標10年期國債殖利率21日觸及2007年以來最高水平，達到4.35%，23日下跌逾11個基點至4.21%。

運動服裝股逆大盤上漲趨勢，因通膨擔憂和需求放緩而下跌。

Nike下跌2.67%，為連續第10天下跌，創下史上最長跌幅。Foot Locker在財報銷售額萎縮並今年第二次下修財測後，股價大跌28.28%。根據FactSet數據，這是該股單日最大跌幅。前一天迪克體育用品公司也創下史上最糟單日走勢。

投資人還期待24日開始在懷俄明州傑克森霍爾舉行的為期兩天Fed研討會。預計Fed主席鮑爾將於25日發表講話。

AI熱潮繼續滲透到金融業，包括顧問業務。

Global Predictions宣布，其AI驅動的PortfolioPilot產品現已成為美國證券交易委員會(SEC)的註冊投資顧問。該公司表示，這是第一個獲得此註冊的AI程式。

PortfolioPilot針對自主投資人，以幫助客戶研究改變投資組合的方法，包括尋找降低不同投資費用的方法。Global Predictions表示，該平台目前擁有超過1萬3000名客戶。

Global Predictions CEO哈姆森(Alexander Harmsen)指出：「憑藉其可擴展性，我們可以提供非常好、非常個性化的建議，而成本只是人力財務顧問的一小部分。」

Loop Capital表示，強於預期的零售業復甦和AWS成長的反彈，短期內可能會提振亞馬遜的股價。

該公司將這家電商巨頭的目標價提高至200元，較22日收盤價上漲約49%。

分析師桑德森(Rob Sanderson)在給客戶的報告中寫道：「零售獲利率的復甦正在顯現出巨大的空間。」他補充說，華爾街可能對該公司AWS部門的「成長復甦進行了錯誤的建模」，並且未能考慮到「該業務在總體營收降低成本努力中吸收了實質的收入損耗」。

今年至今，亞馬遜股價已上漲超過60%。該股23日上漲0.95%。

美國商銀表示，普遍獲利預期上升的股票比例相對於預期下降的股票數量有所上升，這對股票、特別是與經濟周期密切相關的公司來說是一個正面訊號。

美國商銀編製了自家全球獲利修正比率，8月該比率從0.77攀升至0.90，「達到18個月以來的最高水平。所有地區和全球大多數產業比率均有所改善」，但最顯著的是美國和日本。「由於周期性股票的上漲數量超過了下跌數量，風險比率1.13躍升至1.00以上。」

以圖普(Nigel Tupper)為首的分析師寫道，從歷史上看，「當三個月的全球比率接近當前水平並有所改善時，全球股市在未來12個月內平均上漲 9.8%。」

8月全球16個產業中有11個獲利修正率有所改善，其中最高的是保險業的1.16、自主支配消費的1.15和工業股的1.09。材料股比率最低，僅有0.57。

投資 殖利率 輝達

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