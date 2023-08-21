殖利率雖走升 那指中止連跌

雖然美國國債殖利率達到10多年來未見水平，那斯達克綜合指數結束連續4天的下跌。美聯社

雖然美國國債殖利率 達到10多年來未見水平，那斯達克綜合指數結束連續4天的下跌。

那指上漲206.81點或1.56%收1萬3497.59點，為7月28日上漲1.9%以來最大單日漲幅。史坦普500指數上漲30.06點或0.69%收4399.77點。道瓊工業平均指數下跌36.97點或0.11%至3萬4463.69點。

Palo Alto Networks因獲利強於預期而上漲14.84%；輝達在23日公布財報前上漲8.47%。特斯拉和Meta分別上漲7.33%和2.35%。史指科技類股上漲2.26%。

指標10年期國債殖利率觸及4.34%的高點，達2007年11月以來最高水平。當債券價格下跌時，殖利率就會上升，通常對科技股和其他成長型股票不利，因為它們會削弱科技股和其他成長型股票未來營收的可能價值。因此21日的科技股漲勢特別引人矚目。

ClearBridge Investments經濟和市場策略主管舒爾茲(Jeff Schulze)表示：「我認為阻力最小的路徑是本周出現的走勢。」「10年期國債殖利率繼續上漲，即使市場的確出現特別是周期性債券的積極推動力，但我認為，最終10年期國債殖利率將打壓估值，並對市場施加更大的下行壓力。」

華爾街股市前幾周都下跌，加劇了市場夏末的低迷。史指和那指連續下跌3周下跌，而道指則創下3月以來的最大單周跌幅。

DWS Group Americas駐紐約投資 長比安科(David Bianco)表示：「我認為上周的下跌是未來更多下跌的開始。」「債券市場正在為股票投資人提供一個真正有吸引力的替代方案；除非有人相信史指將從已經持續兩年的獲利停滯轉向真正強勁的獲利成長。」

本周投資人期待25日上午Fed主席鮑爾在懷俄明州傑克森霍爾舉行的Fed年度研討會上發表講話。

美國商銀(Bank of America)策略師尚克(Joshua Shanker)表示，他維持好事達(Allstate)的買入評級。他說：「雖然這些損失『感覺上』是史無前例，但時間範圍較長，類似的事件之前也曾發生過。」Allstate下跌0.76%，但今年以來已下跌22.95%。

尚克預計，如果州監管機構允許，該產業將尋求提高房主保險價格，以抵消氣候變遷的風險，「最近夏威夷的野火預計讓好事達2023年第3季的資本損失將達1.25億元；這代表這是一個全國性和全球性的趨勢，不僅限於颶風和地震多發的州。」

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)表示，Fed主席鮑爾本周在懷俄明州傑克森霍爾發表的講話中可能不會關注對他最有利的事情。

他在CNBC節目中表示：「他可能會談論短期貨幣政策問題。」「我認為這不是最好的做法，因為現在的情況非常微妙。」

話雖如此，埃里安表示，由於「目標豐富的環境」，這位Fed領導人可能會得到幫助，並補充說，他可以談的東西「很多」。

Loop Capital表示，iPhone 15的推出對本已疲弱的智慧手機銷量沒有什麼幫助。

總經理唐諾文(John Donovan)在20日的報告中表示，與歷史作比較，該公司預計第3季智慧能手機銷售將緩慢起步，並且至今為止的結果低於下修後的預期，「第3季的預測包含了開局不冷不熱的情況，但至今的總數仍落後於本已低迷的預測。」

他指出，「或許換句話來說，即使對蘋果iPhone 15的發布和相關的『新機效應』做出最樂觀的預測，整個智慧手機市場在2023年第3季達到共識銷量和收入水平的機會也微乎其微。」

由於殖利率上升、季節性疲軟以及Fed的強硬態度打壓了投資人信心，股市再次面臨壓力。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「我認為投資人再次擔心經濟衰退可能會出現。」

8月所有三個主要平均股指均下降。道指下跌3.5%，史指下跌4.9%，那指下跌7%。即便如此，該策略師預計回跌是暫時的，並建議投資人繼續持有科技股，「目前，市場正在暫時消化近期漲幅。」「這可能還要持續一個月。然後我相信在發現Fed可能結束升息、經濟不會步入衰退、以及不會出現類似2008年的債務狀態後，將迎來年底一波行情。」