油價收跌 原因與中國有關…金價失守關鍵技術支撐位

路透

國際油價 周二（20日）下跌，因投資人預期全球第二大石油消費國中國的石油需求成長將放緩，而且對中國關鍵貸款利率 下降幅度感到失望；黃金價 格走低，100日移動均線失守。

油價收黑

布蘭特原油8月期貨下跌0.19美元，跌幅0.3%，結算價報每桶75.90美元；西德州原油8月期貨下跌約1%，報每桶71.93美元。

交易商指出，最近幾周，來自伊朗和俄羅斯的原油供應增加，這加劇了市場的看跌情緒。

此外，中國6月貸款市場報價利率（LPR）周二下降，不過與房貸利率掛鉤的5年期以上LPR降幅低於預期，令市場略感失望。

Oanda Corporation高級市場分析師Ed Moya表示，本周油價可能表現糟糕。他表示，有跡象顯示，由於刺激力度有限，中國經濟的復甦會很艱難，避險情緒似乎再現。

大陸降息之前，最近的經濟數據顯示，中國的零售和工廠部門難以維持今年稍早的動能。

金價跌近1% 失守關鍵技術支撐位

黃金周二回落，因美國房屋開工數據強勁，且美元走強，交易人士等待美國聯準會主席鮑爾在國會作證，以尋找有關利率軌跡的線索。

現貨黃金下跌0.7%，報每英兩1,936.42美元，盤中稍早一度下跌多達1%，100日移動平均線失守之後跌勢加速；價格下跌也使金價脫離6月份大部分時間所處的交易區間。

美國黃金期貨收跌1.2%，結算價報每英兩1,947.7美元。

美國5月獨棟房屋開工猛增，達到一年多來的最高水準。RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示，「井噴式的數字」給黃金市場造成壓力，金市「在上次利率決議後已經相對疲軟」。

美元指數上漲0.1%，這使得黃金對其他貨幣持有者的吸引力降低。

德國商業銀行分析師將2023年下半年的金價預測下調50美元至每英兩2,000美元，認為聯準會將在7月再次升息，並且在明年第2季之前不會降息。

市場等待鮑爾周三向國會針對提交的半年度貨幣政策狀況報告作證，該報告指美國服務業關鍵部分的通膨「依然高昂，沒有顯示出緩解的跡象」。

現貨白銀跌3.2%，觸及每英兩23.16美元的三周來最低。白金下跌1.4%，報961.89美元，稍早觸及3月29日以來最低。鈀金下跌1.7%，至1,383.40美元。