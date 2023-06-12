甲骨文乘AI浪潮股價創新高 艾利森淨值超越蓋茲

甲骨文創辦人及董事長艾利森（左）淨值也創新高，右側背對者為馬斯克，兩人在邁阿密同席參觀賽車。(路透)

甲骨文 公司（Oracle）公布，雲端 運算事業上季表現強勁，接下來一整年度仍將快速成長，使剛創新高的股價大受激勵，盤後再漲3%。創辦人及董事長艾利森淨值也創新高，已超越比爾．蓋茲，成為全球排名第四的巨富。

甲骨文上季雲端事業營收成長54%，達到44億美元，延續前一季45%增勢。甲骨文執行長 Safra Catz 在財報發布後表示，到2024年5月份結束的新會計年度，雲端營收成長至少將和上一年度相當。Guggenheim證券分析師John DiFucci表示，以當前的經濟環境來看，這事業持續強勁表現堪稱異軍突起。

甲骨文一直致力於擴大雲端基礎架構業務，更積極和市場領先者亞馬遜（Amazon）和微軟競爭。生成式AI 熱潮需要極大的運算能力，正帶動對甲骨文雲端服務的需求。

Barclays分析師Raimo Lenschow論道：「我們看到股票保持上漲之勢，反映雲端動能成長的題材，一部分由AI需求推動的動能也維持不墜。」

艾利森的淨值周一達到歷史新高。根據彭博富豪指數，78歲的埃里森淨值為1298億美元，超越微軟公司創辦人蓋茲，成為世界第四大富豪，這是艾利森首度比蓋茲更富有。蓋茲目前的淨值為1291億美元。

甲骨文股價今年已上漲42％，並在周一達到116.43美元的歷史新高。Wolfe Research周一將甲骨文調高至「表現超越大盤」，理由是甲骨文投資生成式AI新創公司Cohere，挑戰微軟和OpenAI之間的聯盟。

艾利森表示，像Mosaic ML、Adept AI和Cohere等進行大型語言模型開發的公司最近陸續和甲骨文簽約，購買超過20億美元的雲端運算容量。他發布新聞稿說：「甲骨文的Gen2 Cloud已迅速成為運作生成式AI工作量的首選。」

今年以來，艾利森的淨值增加約380億美元，而蓋茲的淨值增加199億美元。艾利森的財富主要由甲骨文股票和他在電動車製造商特斯拉中擁有的110億美元股份組成。

艾利森以奢華的生活方式著稱，擁有私人飛機、美洲杯帆船隊和夏威夷的Lanai島在內的地產。2003年來，他已經出售超過120億美元的甲骨文股票。