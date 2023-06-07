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交易員預測7月是最後一次升息 美債殖利率曲線倒掛加劇

編譯季晶晶／綜合外電
美債關鍵殖利率曲線倒掛加劇，交易員預測7月是聯準會最後一次升息。圖為聯準會主席鮑爾。（路透）
美債關鍵殖利率曲線倒掛加劇，交易員預測7月是聯準會最後一次升息。圖為聯準會主席鮑爾。（路透）

美國公債市場對聯準會到7月升息概率的預期再次達到100%，預計這將是今年最後一次升息。

公債價格下跌，2年期和5年期公債殖利率至少上漲11個基點。加拿大央行意外升息1碼（25個基點）後，賣盤再次加速。

與7月會期掛鉤的互換合約利率周三攀升至5.33%，比當前5.08%的利率水平高出25個基點。6月合約價格顯示，交易員傾向認為聯準會本月會暫停升息一次。

12月到期合約上漲9個基點至5.08%，先前與當前的聯邦資金利率水準相符。12月互換合約比7月合約低約25個基點，意味年底前會有一次幅度25個基點的降息。

美國消費者價格指數（CPI）下周公布 。接受彭博訪調的經濟學家預計，過去一年整體和核心CPI升幅料將下降，但仍遠高於聯準會的2%目標。

加拿大央行央行緊隨澳洲升息25個基點。花旗集團經濟學家撰寫報告表示，「其他地方的貨幣政策既反映了過早停止升息可能帶來的經濟風險，也告訴了投資人通膨回升可能引發『意外』升息，聯準會如果暫停升息，美國也可能出現類似情況，一旦政策利率變得不那麼具有限制性，央行（包括聯準會 ）可能會更早而非更晚升息。」

花旗的基線預測是聯準會下周再次升息1碼。

30年期公債上漲8基點至3.93%，賣壓小於短期公債，引發殖利率曲線進一步倒掛。 5年期公債殖利率一度比長期債券殖利率高出近3個基點，為3月22日以來最深倒掛。

殖利率 升息 聯準會

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