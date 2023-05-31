美股早盤開低走低 道瓊跌280點 市場等待債限法案過關

美股5月31日早盤開低走低，道瓊指數跌逾280點。 路透

在美國債限協議送入國會表決之際，美股5月31日早盤開低走低。道瓊指數 跌約280點，史坦普500 跌破4,200點關卡，和那斯達克 綜合指數同樣跌約0.8%。前一天盤中市值一度衝破兆美元的輝達，早盤跌逾2%，台積電ADR跌逾3%。

總統拜登與眾議院議長麥卡錫達成協商的提高債限法案，30日順利通過第一關，法案送交全院表決，預料美東31日可在眾院順利通過，避免發生美債違約危機。

同日，勞工部發布的職缺和勞動力流動調查（JOLTS）月報中說，截至4月的最後一天，衡量勞動力需求的職位空缺增加了35.8萬個，達到1,010萬，超出路透預測的937.5萬個。3月職缺數據也上修至975萬個，前值為959萬個。

美國4月職缺數意外增加，結束連三月下降的趨勢，前一個月的數據也獲上修，代表勞動力市場韌性十足，可能迫使聯邦準備理事會（Fed）在6月再次升息。

總結5月以來的表現，那斯達克指數大漲近6%，但史坦普500回到平盤，道瓊更跌近4%，紐約三大指數天差地別，主要是科技股在AI狂熱帶動下不斷上攻，但許多華爾街人士擔心，在整體經濟前景不是那麼明朗下，漲勢又急又猛且過度集中在某些類股，恐難以持續。