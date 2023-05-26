我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人老父母從北京飛洛杉磯 深圳轉機慘遭丟包

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

美國政壇反撲ESG力道強 保險業者退出淨零碳排聯盟

編譯簡國帆／綜合25日電
歐洲三大保險業者已退出聯合國召集的淨零碳排保險聯盟。(路透)
歐洲三大保險業者已退出聯合國召集的淨零碳排保險聯盟。(路透)

歐洲三大保險業者已退出聯合國召集的淨零碳排保險聯盟（NZIA），主因為美國反撲環境、社會及公司治理（ESG）的政治壓力日增，以及業者憂心會引發法律爭議。

英國金融時報（FT）和路透報導，法國安盛（Axa）、德國安聯（Allianz）及法國Scor表示，正退出NZIA。

安盛表示，在退出後，將繼續推動自家的永續歷程。安聯表示仍完全致力於資產管理機構的另一個類似組織，Scor則提出一系列新的氣候承諾。

在這三家業者退出NZIA後，已至少七家成員退出，現在八家創立簽署業者中，只剩五家，最新發展勢將大幅限縮這個聯盟的集體力量，也引發其未來的質疑。NZIA網站25日列有23家成員，包括英國英傑華（Aviva）英國駿懋銀行（Lloyd）及日本東京海上等。

NZIA是英國央行前總裁卡尼在2021年英國格拉斯哥氣候峰會前，所成立的格拉斯哥淨零碳排金融聯盟（GFANZ）旗下聯盟，要求成員承諾減少溫室氣體排放量。

不過，共和黨政治人物已批評GFANZ和旗下的成員，指稱這個團體聯手減少客戶碳排量，可能違反反托辣斯。23位州檢察長15日致函告知NZIA，其目標和要求似乎違反了聯邦與州反托辣斯法案，並給一個月的時間回應。路透報導，NZIA的成員25日曾討論該聯盟的選項。

駿懋銀行執行長John Neal在24日指出，聯盟必須降低規定隊成員的強制性，否則可能會分崩離析。

NZIA已難以吸引歐洲和亞洲以外的成員而且NZIA創始成員之一的慕尼黑再保（Munich Re）在3月底退出，蘇黎世與漢諾威再保也在4月退出，瑞士再保則在本周稍早退出，但這些業者都表示並未改變各自對因應氣候變遷的承諾。

FT引述知情人士指出，退出的保險業者不擔心這項氣候倡議會輸掉法律訴訟，但擔心可能旁生枝節。法律專家認為，用反托辣斯規範控告合作追蹤氣候變遷的企業，很難有法律基礎，但美國的一些政治反撲已讓保險業者對這些指控特別敏感。

歐洲政府也已私下表達憂慮，擔心NZIA內的保險業者若是集體停止為化石燃料承保，可能推升能源成本。

保險 氣候變遷 氣候峰會

上一則

台積市值6天飆增1兆台幣 重返14兆大關 投資人稱巴菲特看走眼

延伸閱讀

「將損害國家未來」 克魯曼籲債限別砍教育和兒童補助

「將損害國家未來」 克魯曼籲債限別砍教育和兒童補助
台納入美核子保護傘？防長：我不知道 沒人找我談過

台納入美核子保護傘？防長：我不知道 沒人找我談過
美國女童失蹤6年 「鷹眼」民眾憑4秒畫面認人破案

美國女童失蹤6年 「鷹眼」民眾憑4秒畫面認人破案
拜登提名空軍上將布朗任參聯會主席 應對中國崛起很有經驗

拜登提名空軍上將布朗任參聯會主席 應對中國崛起很有經驗

熱門新聞

連鎖零售大廠最近紛紛退出全美大城市，圖為今年擬關閉15個據點的諾斯崇。（路透資料照片）

連鎖零售商 退出全美大城市

2023-05-21 02:00
暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎認為，美國經濟將會猛撞著陸。圖為美國聯準會（Fed）大樓。路透

美經濟將「猛撞著陸」富爸爸窮爸爸作者建議投資這三樣

2023-05-19 15:26
Fed接下來可能繼續升息，也可能大幅降息。（美聯社）

美商銀：Fed下一步可能非常極端

2023-05-20 02:00
輝達股價周四創新高，共同創辦人黃仁勳的財富一天內膨脹64億美元到340億美元，創下新高。（美聯社）

全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元

2023-05-25 20:27
路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特。(路透)

LV股價崩 全球首富阿諾特單日財富蒸發112億元

2023-05-23 23:09
微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站。（網路照片）

微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站

2023-05-21 10:19

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵