美國政壇反撲ESG力道強 保險業者退出淨零碳排聯盟

歐洲三大保險業者已退出聯合國召集的淨零碳排保險聯盟。(路透)

歐洲三大保險 業者已退出聯合國召集的淨零碳排保險聯盟（NZIA），主因為美國反撲環境、社會及公司治理（ESG）的政治壓力日增，以及業者憂心會引發法律爭議。

英國金融時報（FT）和路透報導，法國安盛（Axa）、德國安聯（Allianz）及法國Scor表示，正退出NZIA。

安盛表示，在退出後，將繼續推動自家的永續歷程。安聯表示仍完全致力於資產管理機構的另一個類似組織，Scor則提出一系列新的氣候承諾。

在這三家業者退出NZIA後，已至少七家成員退出，現在八家創立簽署業者中，只剩五家，最新發展勢將大幅限縮這個聯盟的集體力量，也引發其未來的質疑。NZIA網站25日列有23家成員，包括英國英傑華（Aviva）英國駿懋銀行（Lloyd）及日本東京海上等。

NZIA是英國央行前總裁卡尼在2021年英國格拉斯哥氣候峰會 前，所成立的格拉斯哥淨零碳排金融聯盟（GFANZ）旗下聯盟，要求成員承諾減少溫室氣體排放量。

不過，共和黨政治人物已批評GFANZ和旗下的成員，指稱這個團體聯手減少客戶碳排量，可能違反反托辣斯。23位州檢察長15日致函告知NZIA，其目標和要求似乎違反了聯邦與州反托辣斯法案，並給一個月的時間回應。路透報導，NZIA的成員25日曾討論該聯盟的選項。

駿懋銀行執行長John Neal在24日指出，聯盟必須降低規定隊成員的強制性，否則可能會分崩離析。

NZIA已難以吸引歐洲和亞洲以外的成員而且NZIA創始成員之一的慕尼黑再保（Munich Re）在3月底退出，蘇黎世與漢諾威再保也在4月退出，瑞士再保則在本周稍早退出，但這些業者都表示並未改變各自對因應氣候變遷 的承諾。

FT引述知情人士指出，退出的保險業者不擔心這項氣候倡議會輸掉法律訴訟，但擔心可能旁生枝節。法律專家認為，用反托辣斯規範控告合作追蹤氣候變遷的企業，很難有法律基礎，但美國的一些政治反撲已讓保險業者對這些指控特別敏感。

歐洲政府也已私下表達憂慮，擔心NZIA內的保險業者若是集體停止為化石燃料承保，可能推升能源成本。