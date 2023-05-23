債限談判停滯 史指收跌逾1%

由於進行中的債務上限討論似乎沒有取得什麼進展，美股收跌。Getty Images

由於進行中的債務上限討論似乎沒有取得什麼進展，美股收跌。

史坦普500指數 下跌47.05點或1.12%收4145.58點。那斯達克綜合指數下跌160.53點或1.26%收1萬2560.25點。道瓊工業平均指數下跌231.07點或0.69%收3萬3055.51點。

部分交易員將談判缺乏任何重大更新解讀為一個跡象，代表國會議員可能正在努力按希望取得進展。

投資人一直密切關注華盛頓的債務上限談判，希望隨著財政部長葉倫預期的所謂6月1日「X日」的臨近，獲得更多確定性。部分眾議院共和黨員甚至質疑這個預計違約日期的準確性。

眾議院院長麥卡錫(Kevin McCarthy)和拜登總統(Joe Biden)22日在白宮會面。麥卡錫指這次討論「富有成效」且「專業」，但長達一個小時的會談沒有達成任何決議。

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)表示：「針對我們處理經濟的能力正在發出一個非常負面的訊號，更別說要成為世界其他地區的支柱了。」「而目前為止，市場實際上處理得很好。」

他對最近的市場穩定「印象深刻」。並補充說史指的價格合理，即使最近Fed下次利率決定存在不利因素和不確定性。

雖然國會應該解決債務上限問題，但由於對經濟衰退的擔憂持續存在，Aspiriant客戶長布拉加(Sandi Bragar)仍然保持謹慎。她補充說，最近的歷史證明，當Fed完成升息周期時，經濟低迷可能會到來。

她指出說：「每個人都覺得市場正在舉行一場派對，都想參加。」「但我認為現在還不是太興奮的時候；保持謹慎是有理由的。」

此外，蘋果 公司在宣布與博通(Broadcom)達成數十億元的晶片生產協議後下跌1.52%；博通上漲1.2%。Yelp大漲5.65%，因為激進股東呼籲該公司尋求出售的可能性。

Strategas Securities技術和宏觀研究主管維隆(Chris Verrone)表示，消費必需品和公用事業股很容易受到本月10年期和30年期國債殖利率 的支撐。

他在最新報告中寫道：「過去幾周利率繼續展示出一些活力，並且隨著殖利率的上行壓力，消費必需品和公用事業也面臨下行壓力，這兩類股票22日的交易均跌至數月的相對表現低點。」公用事業股的表現遠遜於必需品，「過去6個月的大部分時間都低於200天移動均線，並且在個股水平上出現一些明顯的頂部形態。」

10年期美國國債殖利率觸及3.725%，為3月13日以來的最高水平，自4月6日以來上漲約46個基點。1個基點是0.01個百分點。

與此同時，史指公用事業指數5月來下跌近5%，僅次於能源類股；史指主要消費品股票5月下跌4.2%，而史指本月僅下跌0.5%。

白銀期貨在過去一個月下跌超過5%，但花旗認為這是一個買入機會。

花旗集團分析師欽塔立(Viswanathrao Kintali)寫道，「白銀價格已回落至每盎司24元以下，疲軟的經濟數據削弱了人們對中國經濟反彈的信心。話雖如此，我們仍估計可能上漲4.8%，並將當前回跌視為買入機會，並重申對白銀年底前觸及每盎司30元的預期。」「我們認為這完全可以實現，以應對美國經濟成長的回升，但中國的重大寬鬆政策將對貿易起到利多作用。」

賭場股凱撒、米高梅和金沙均下跌超過5%。《彭博》報導，中國可能會在6月底出現每周6500萬例新冠病毒感染高峰；並引述一位資深衛生官員的話說，到5月底，中國應該會在達到峰值之前每周出現約4000萬例感染。

許多新冠疫苗生產商的股價飆升。Moderna上漲8.69%，而BioNTech和輝瑞分別上漲8.19%和2.32%。

報導指出，中國可能出現新一波新冠病毒感染浪潮，每周可能導致數百萬例新病例。

《華爾街日報》報導，Choice Hotels可能收購Wyndham Hotels & Resorts；後者上漲5.12%；Choice Hotels受此消息下跌4.56%。報導指出，這兩家經濟型酒店加盟經營商目前正在認真談判。

美國商銀表示，在與蘋果達成交易後，博通是「最被低估的AI受益者」。

在與蘋果達成數十億元交易後，分析師艾亞(Vivek Arya上修了該股目標價，認為這移除了該股長期以來「不上不下」的平盤走勢。