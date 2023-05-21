我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員首發聲：無關種族、做了正確的事

「27噸硝酸銨」懷州運送途中消失 曾用於恐攻 廠商緊急通報調查

埃克森美孚大舉買地進攻鋰開採 押注電動車熱潮

編譯葉亭均／綜合21日電
石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）進攻鋰開採領域。(美聯社)
石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）進攻鋰開採領域。(美聯社)

石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）正投入鋰礦開採領域，為減少仰賴汽油的未來做準備。

華爾街日報引述知情人士說法報導，埃克森美孚近期買下阿肯色州一大塊土地的鑽探權，目標生產鋰，這種礦物是電動車、手機和筆電電池的重要成分。

鋰與化石燃料事業差距很大，知情人士說，埃克森投入鋰開採領域代表著該公司評估世界對內燃機引擎的需求很快就會見頂，儘管化石燃料曾為埃克森帶來超過一世紀的獲利。這也代表該公司重返約50年前曾經協助開拓的產業。

一些知情人士透露，埃克森美孚是從探勘業者Galvanic Energy買下位於阿肯色州斯馬科弗12萬英畝的地。知情人士說，這筆交易價格超過1億美元，以埃克森公司的規模而言，這算是一筆相對較小的交易。

新的事業不會造成埃克森美孚重大策略轉變，因為該公司曾說過，看好未來數十年內仍需要石油與天然氣，不過埃克森正尋求於據信蘊藏大量鋰礦藏的地區打下基礎，除了生產鋰礦產，也要測試鋰提煉技術的可行性。

知情人士說，埃克森美孚可能會在未來幾個月展開鑽探，如果證明能夠有獲利能力，可能會擴大運作。

Galvanic去年表示，第三方顧問業者估計，這塊地可能蘊藏400萬噸的碳酸鋰當量（LCE），足以驅動5,000萬輛電動車。鋰礦與石油業主管表示，要從鹵水提煉出鋰，涉及鑽探、架設管線與處理液體等過程，而埃克森美孚做為石油與天然氣巨擘，長期來有相關的專業知識，因此很適合生產這種礦物。

埃克森美孚去年預測，輕型車輛對於內燃機引擎的需求可能會在2025年見頂，到了2050年，電動車、混合動力車與由燃料電池做為動力的車輛新車銷售可望成長逾50%，此外，全球電動車車數可能在2040年前攀抵多達4.2億輛，遠高於2017年的300萬輛。

石油 電動車 阿肯色州

上一則

金融市場少掉2兆美元資產 結果很難看

延伸閱讀

中國人口 仍然是有質的紅利

中國人口 仍然是有質的紅利
股神巴菲特又加碼西方石油 持股占比超過24%

股神巴菲特又加碼西方石油 持股占比超過24%
福特中國瘦身 裁員1300人 投入電動車 扭轉銷量頹勢

福特中國瘦身 裁員1300人 投入電動車 扭轉銷量頹勢
中國碳酸鋰價格 半個月漲價五成

中國碳酸鋰價格 半個月漲價五成

熱門新聞

連鎖零售大廠最近紛紛退出全美大城市，圖為今年擬關閉15個據點的諾斯崇。（路透資料照片）

連鎖零售商 退出全美大城市

2023-05-21 02:00
武漢一家工廠的工人生產線。(Getty Images)

德媒：中國不太可能再次拯救全球經濟

2023-05-14 15:59
美國選民和國會兩極分化嚴重，此次債限僵局下債務違約的風險比以前高。圖中為共和黨籍眾院議長麥卡錫，他堅持調高債限必須伴隨削減政府開支。（美聯社）

美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味

2023-05-15 19:17
暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎認為，美國經濟將會猛撞著陸。圖為美國聯準會（Fed）大樓。路透

美經濟將「猛撞著陸」富爸爸窮爸爸作者建議投資這三樣

2023-05-19 15:26
隨著升息環境引發的信用緊縮，加重企業的財務壓力，過去24小時至少有七家公司聲請破產保護。(路透)

信用緊縮害的…美國一天內至少7家企業聲請破產保護

2023-05-15 11:04
Fed接下來可能繼續升息，也可能大幅降息。（美聯社）

美商銀：Fed下一步可能非常極端

2023-05-20 02:00

超人氣

更多 >
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人
連鎖零售商 退出全美大城市

連鎖零售商 退出全美大城市
WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料
清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見

清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見