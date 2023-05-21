埃克森美孚大舉買地進攻鋰開採 押注電動車熱潮

石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）進攻鋰開採領域。(美聯社)

石油 巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）正投入鋰礦開採領域，為減少仰賴汽油的未來做準備。

華爾街日報引述知情人士說法報導，埃克森美孚近期買下阿肯色州 一大塊土地的鑽探權，目標生產鋰，這種礦物是電動車 、手機和筆電電池的重要成分。

鋰與化石燃料事業差距很大，知情人士說，埃克森投入鋰開採領域代表著該公司評估世界對內燃機引擎的需求很快就會見頂，儘管化石燃料曾為埃克森帶來超過一世紀的獲利。這也代表該公司重返約50年前曾經協助開拓的產業。

一些知情人士透露，埃克森美孚是從探勘業者Galvanic Energy買下位於阿肯色州斯馬科弗12萬英畝的地。知情人士說，這筆交易價格超過1億美元，以埃克森公司的規模而言，這算是一筆相對較小的交易。

新的事業不會造成埃克森美孚重大策略轉變，因為該公司曾說過，看好未來數十年內仍需要石油與天然氣，不過埃克森正尋求於據信蘊藏大量鋰礦藏的地區打下基礎，除了生產鋰礦產，也要測試鋰提煉技術的可行性。

知情人士說，埃克森美孚可能會在未來幾個月展開鑽探，如果證明能夠有獲利能力，可能會擴大運作。

Galvanic去年表示，第三方顧問業者估計，這塊地可能蘊藏400萬噸的碳酸鋰當量（LCE），足以驅動5,000萬輛電動車。鋰礦與石油業主管表示，要從鹵水提煉出鋰，涉及鑽探、架設管線與處理液體等過程，而埃克森美孚做為石油與天然氣巨擘，長期來有相關的專業知識，因此很適合生產這種礦物。

埃克森美孚去年預測，輕型車輛對於內燃機引擎的需求可能會在2025年見頂，到了2050年，電動車、混合動力車與由燃料電池做為動力的車輛新車銷售可望成長逾50%，此外，全球電動車車數可能在2040年前攀抵多達4.2億輛，遠高於2017年的300萬輛。