Meta首度發表自研AI晶片 據信採用台積電7奈米製程

Meta首度公開發表自行研發的兩款客製化電腦晶片。路透

臉書母公司Meta在18日首度公開發表自行研發的兩款客製化電腦晶片 ，將分別用於協助自家人工智慧（AI ）及影片處理任務，而且這些晶片據信為採用台積電的7奈米製程。

CNBC報導，Meta一直都打造自家晶片，在18日討論AI技術基建投資 的線上活動上，首度公開談論這兩款晶片。

其中一款晶片為「Meta可擴增影片處理器」（MSVP），用於處理或傳輸影片給使用者，同時可降低耗能。Meta基建部門副總裁比約琳（Alexis Bjorlin）說：「市面上沒有任何商用產品任務處理和傳輸40億支影片的效率，能達到Meta的期盼。」

另一款首度亮相的新處理器「Meta訓練和推論加速器」（MTIA），旨在協助完成多種AI特定任務，專門處理「推理」工作，運用已完成訓練的AI模型做出預測或採取行動。

比約琳說，雖然設計和製造自家電腦晶片的成本不菲，但Meta認為效能改善將證明這項投資正確。Meta已持續調整資料中心設計，更聚焦於液體冷卻等節能技術。

投資人已不斷密切關注Meta對AI和相關資料庫硬體的投資。Meta已矢言今年「效率之年」，包括大規模裁員至少2.1萬人和大幅削減成本。

比約琳指出，新的AI推論晶片有助驅動Meta一些顯示動態內容和廣告的推薦演算法，但她拒絕透露這些晶片的製造商，但Meta有一篇部落格文章透露，這些晶片是採用台積電（2330）的7奈米製程技術，暗示台積電為Meta代工生產。

比約琳表示，Meta已為AI晶片家族制定「多代路線圖」，包括用於訓練AI模型的處理器，但拒絕提供新型推論晶片以外的細節。路透先前報導，Meta已取消一項AI推論晶片計畫，展開另一項計畫，推估為2025年問世。