「印度處於轉折點」 庫克親揭決定蘋果前景的5關鍵

蘋果在中國的銷售如果不計匯兌因素仍有成長。(路透)

蘋果 公司執行長庫克 周四指出，印度 對這家iPhone製造商來說至關重要，強調這個全球人口最多的國家即將成為它的重要市場和主要生產基地，而中國在固定匯率基礎上仍有成長。

1.印度大有可為

庫克庫克上月親自前往印度，主持首兩家蘋果直營門市的開幕，在公布第2季財報之後的電話會議上，他和副手提到印度多達約20次。他說：「有很多人進入中產階級，我真的覺得印度正處於轉折點。」

蘋果的財報沒有列出印度的營收。但彭博資訊報導，截至3月底，蘋果在印度的銷售接近60億美元。庫克說，不管硬體或服務，印度都提供巨大機會，雖然目前每位用戶帶進來的服務營收比較低。

他指出，上季財報表現相對正面，得力於印度在內新興市場的強勁實力，儘管匯率有逆風，包括墨西哥、印尼、土耳其和菲律賓，營收全都創新高。

2.中國還在成長

被問到今天的印度是否反映出10年前的中國時，庫克答；「每個國家都不一樣，走不同的歷桯，我不想做過多的比較。」他重申看到印度日益壯大的中產階級，希望能說服這群人各買一支iPhone。

至於中國，庫克透露，不計匯兌因素的話，銷售有成長，也出現季增幅。庫克引述Kantar的研究說, 最暢銷的智慧手機有五分之四在城市地區。首購指標也很不錯，60%的Mac顧客是首次下手買。另外，服務業務營收創新高。

蘋果的Mac上季賣得並不好，比去年同期大減31%，庫克歸咎於經濟。

3.克服供應鏈難關

但他仍吹捧蘋果整體表現，發聲明告訴股東：「儘管總經環境充滿挑戰，我們很高興公布，我們的服務仍創新高，iPhone也刷新3月的記錄，以及活躍裝置數量是歷來最高。」

他補充說，面對疫情、晶片荒和不利的總經因素，蘋果熬過「許多可怕的事」，「供應鏈非常有韌性，我們對現今情況以及我們的計畫感到滿意」。對於供應鏈或生產地點改變的問題，庫克沒給實質性的答案。

4.謹慎樂觀看AI

電話會議上，分析師問到人工智慧（AI）熱門話題。庫克表示，AI對蘋果的未來是「大事」，對不斷湧現的AI新應用表示謹慎樂觀，「潛力肯定很有意思」。

他表示，多年來，蘋果已在大部分產品中融入AI技術，包括Apple Watch的摔倒檢測功能。他說，蘋果在整個生態系統裡整合AI和機器學習，已取得顯著進展，未來也會繼續在更多產品添加AI技術，但因為「還有不少問題尚待解決」，做法上將「深思熟慮」。

5.裁員是最後手段

庫克推崇蘋果的先買後付計畫，以及新推出的高利率儲蓄帳戶──他對儲蓄帳戶的最初反應感到滿意。庫克說，蘋果的支付有點像Apple Watch，想協助大家維持的是財務體質的健康。

他另外提到，蘋果並沒有大幅裁員的計畫，與一些大型科技公司形成鮮明對比。庫克說：「我把此事視為最後手段。」