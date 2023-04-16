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搶救消費者荷包 西班牙超市龍頭調降500種產品價格

中央社馬德里16日專電
西班牙連鎖超市龍頭「梅爾卡多納」（Mercadona）位於馬德里市中心住宅區的分店，在平日下班時段的進出人潮絡繹不絕。（中央社）
西班牙連鎖超市龍頭「梅爾卡多納」（Mercadona）位於馬德里市中心住宅區的分店，在平日下班時段的進出人潮絡繹不絕。（中央社）

西班牙連鎖超市龍頭「梅爾卡多納」12日宣布調降500種產品價格，以協助消費者對抗通貨膨脹帶來的經濟壓力，估計每人一年可省下150歐元（約166美元）開銷。

位居西班牙連鎖超市龍頭地位的梅爾卡多納超市（Mercadona）12日宣布，本月開始調降500種產品的銷售價格。降價措施將會實施到年底，以緩解通貨膨脹對消費者的經濟影響，協助減輕西國民眾家計負擔。

根據國家報（El País）報導，梅爾卡多納超市在聲明中表示，經觀察與核算，許多產品如牛奶、麵粉、蔬菜的成本價格，歷經一年來的飆漲，目前有緩慢下降的趨勢，因此決定調降價格以反映成本。

梅爾卡多納執行長羅伊格（Juan Roig）指出，降價措施一年約可為每位消費者省下150歐元（約166美元），到年底將為所有客戶省下2億歐元（約2.2億美元）。這也代表，該企業今年將減少0.6%的利潤。

羅伊格說，降價措施的目的不在於限制價格，而是調整價格，以盡快反映成本調整，讓客戶盡早受益。他強調，降價並不會影響產品品質，也保證包括生產者、供應商、企業和員工的供應鏈可持續性發展。

梅爾卡多納降價產品多為日常食品，例如西班牙人愛食用的鮪魚等海產罐頭、起司和優格等乳製品、乾果、油品、糕點麵包和酒類。此外，居家清潔用品、個人清潔保養品、寵物食品也在降價行列上。

數週前，西班牙農業、漁業和食品部部長普拉納斯（Luis Planas）會見西班牙農民及超市等業者，要求他們盡快調整價格，以反映開始逐步降低的成本。

配合政府的物價穩定政策，除了梅爾卡多納超市推出降價措施外，埃羅斯基超市（Eroski）早在3月宣布調降1000種民生日用品的價格，包括600種價格低於2歐元（約2.2美元）的產品和200種價格低於1歐元（約1.1美元）的產品。

同時，迪亞超市（Dia）11日也宣布，將增加15%的促銷費用，投入1.5億歐元（約1.6億美元）資金，以支持西國民眾家庭生計。

西班牙前5大連鎖超市共占全國一半市占率，梅爾卡多納以市占率25.3%位居不可動搖的龍頭地位，法國的家樂福以9.8%居次，第3名是德國的利多（Lidl）6%，迪亞和埃羅斯基分別以4.4%、4.3%排名第4、第5名。

根據西班牙消費者協會的數據，西班牙2月份「食品」消費者物價年增率高達16.6%，表示每人每年開銷比去年多出924歐元（約1021美元）。所有食品中，價格年增幅度最大的是糖52.1%、奶油38.2%、全脂牛奶 33.4%、葵花油32.1%、橄欖油30.5%、糕點麵包28.2%、麵粉28.1%、雞蛋27.2%、優格26.7%、起司20.5%、米19.6%。

面對令人驚心動魄的通膨數字，西國民眾多對此波超市降價促銷戰感到欣喜，期望能因此減少家用開銷，搶救消瘦的荷包。

通貨膨脹 牛奶 供應鏈

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