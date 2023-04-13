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美想簡化全球半導體供應鏈 分析師憂自製競賽造成浪費

編譯季晶晶／即時報導
美國正在努力與合作夥伴和盟友合作以精簡全球半導體供應鏈。(路透)
美國正在努力與合作夥伴和盟友合作以精簡全球半導體供應鏈。(路透)

美國商務部主管晶片的官員表示，美國正在努力與合作夥伴和盟友合作以精簡全球半導體供應鏈，要恢復在晶片技術方面的領先優勢。

晶片項目辦公室主任Mike Schmidt周四在彭博播客節目Odd Lots上說，「我們不想要逐底競爭（a race to the bottom），重要的是，我們不想讓非建設性的競爭態勢占上風。」

歐亞各國正爭先恐後為自己的晶片產業打下基礎，以免新冠疫情期間晶片荒衝擊經濟的一幕再次出現。不少國家都通過晶片相關立法、加強工程師培訓、指定地點支持興建晶圓廠，產業分析師擔心晶片自製的競賽可能最終導致全球晶片供應鏈重複，浪費數十億美元。

Schmidt表示：「可能會有這種非建設性動態。但對我們來說也存在巨大機會，可以通過互惠互利的方式與合作夥伴和盟友合作。」他說，為此，美國官員最近訪問了南韓、台灣和日本，美國商務部長雷蒙多也直接向外國領袖提出這一問題。這也是美國與歐洲夥伴貿易和技術磋商的一個重要部分。

為增強美國的科技競爭力，美國去年通過520億美元的《晶片和科學法案》，希望促進在全美各地重建半導體製造重鎮，並保持技術優勢，同時應對來自中國大陸的挑戰。

晶片 商務部 供應鏈

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