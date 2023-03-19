過勞死仍普遍 南韓卻打算逆勢調高每周工時

南韓勞工組織為每周工時權益上街抗議。（歐新社）

縮短每周工時以提高員工心理健康 和生產力的做法，可能慢慢正在世界某些地方開始普及，但至少有一個國家似乎忽略了這股時代潮流。

在引發千禧世代和Z 代勞工 的強烈反對後，南韓 政府3月中被迫重新考慮一項將工時上限從目前的每周52小時提高到69小時的計畫。

根據經濟合作與發展組織(OECD)的數據，這個東亞經濟強國的勞工已經面臨全球最長的工時；於2021年排名全球第四，僅次於墨西哥、哥斯大黎加和智利。每年死於「過勞死」(gwarosa)的人數高達數十人。

然而，在商業團體尋求提高生產力的壓力下，政府支持提高工時上限的計劃，直到這遭到年輕一代和工會的強烈反對。

南韓總統尹錫烈高級秘書表示，政府將在聽取民意後採取新的「方向」，並表示將致力於保護千禧世代、Z世代和非工會勞工的權益。

提高上限被視為解決該國的勞人短缺問題；南韓面臨全球最低的生育率和人口老齡化問題。

但此舉遭到批評人士的廣泛批評，他們認為對勞工施壓只會讓事情變得更糟；專家們經常將這個國家要求苛刻的職場文化和年輕世代的幻滅感作為其人口問題的驅動因素。

直到2018年，由於民眾的需求，南韓才將每每工時限制從68小時降低到目前的52小時；這項決定當時獲得國會的壓倒性支持。

現行法律將每周工時限制為40小時，外加最多12小時的帶薪加班；但是批評人士指出，事實上許多勞工發現自己反而面臨工時更長的壓力。

來自首都首爾的25歲大學生Jung Junsik說：「該決議沒有任何意義，而且與勞工的實際需求相去甚遠。」他補充說，即使政府態度大轉彎，許多勞工仍會受到壓力，工時超出法定上限。

他說，「我自己的父親每周工作過度，工作和生活之間沒有界限。」「不幸的是，這在職場中很常見。勞動監察員無法全天候24小時監視每個工作場所。南韓人仍將容易受到致命的加班的傷害。」

根據EOCD的數據，2021年南韓人平均工作1915小時，遠高於OECD平均水平1716小時和美國平均水平1767小時。

在1950年代韓戰之後，高水平的教育和越來越多女性進入職場，長時間的工時曾被廣泛認為是推動該國經濟顯著成長的原因，當時它從一個貧窮的經濟體變成全球最富有的經濟體之一 .

然而，批評人士表示，從大量「過勞死」案例中可以清楚地看到長時間工作的另一面。在這些案例中，筋疲力盡的人因心臟病發作、工業事故或睡眠不足駕駛而付出生命代價。

總部位於首爾的女權組織Haeil女發言人Haein Shim表示，南韓的快速成長和經濟成功是有代價的，延長工時的提議反映了政府「不願承認南韓社會的現實」。

她說，「長時間工作和緊張的工作日導致孤立和缺乏社區意識」，已經對許多勞工造成傷害，「瘋狂的工時將進一步加劇南韓女性面臨的挑戰」。

她指出，根據國家統計局的數據，除了「過勞死」病例外，該國的自殺率也是發達國家中最高的，「政府和企業解決已經影響生活的緊迫問題至關重要。」「如果我們要確保這個OECD自殺率最高國家的個人福祉，就不能忽視對支持和健康工作與生活平衡的需求。」

南韓政府數據顯示，2017年、也就是政府降低工時上限的前一年，有數百人因過度勞累而死亡。即使將工時限制縮短到52小時，「過勞死」案件仍繼續成為頭條新聞。工會表示，2020年有14名送貨工人因過度勞累而死亡，他們犧牲了自己的心理健康和福祉，以在新冠疫情高峰期間維持國家運轉。