SVB風潮擴大 道指連跌4天

以科技業者為主要客戶的銀行矽谷銀行(SVB)在其債券投資組合出現虧損後倒閉，引發自全球金融危機以來最大的銀行倒閉風潮，並給銀行業帶來衝擊。圖為在加州的矽谷銀行。美聯社

美股繼續大跌，因為以科技業者為主要客戶的銀行矽谷銀行 (SVB )在其債券投資 組合出現虧損後倒閉，引發自全球金融危機以來最大的銀行倒閉風潮，並給銀行業帶來衝擊。

道瓊工業平均指數連續第4天下跌，收跌345.22點或1.07%收3萬1909.64點。史坦普500指數下跌56.73點或1.45%收3861.59點。那斯達克綜合指數下跌199.47點或1.76%收1萬1138.89點。

➤➤➤引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

本周所有股指均以下跌告終。道指下跌4.44%，創6月以來最差單周表現；史指下跌4.55%，那指下跌4.71%。

監管機構10日控制了矽谷銀行。於9日股價暴跌的該行10日努力尋找另一家銀行來收購它。矽谷銀行倒閉後區域銀行股集體暴跌，SPDR S&P區域銀行ETF下跌近4.4%，全周大跌約16%，為2020年3月新冠疫情爆發以來最糟單周。

Defiance ETF CEO兼投資長賈伯隆斯基(Sylvia Jablonski)表示：「重點美國銀行倒閉，這是2008年以來最大的銀行倒閉，無可避免地會驚嚇市場。」她補充說，這次倒閉也加劇了投資人對是否會蔓延到SVB以外的擔憂。

➤➤➤拖累美亞歐銀行股的矽谷銀行 到底發生何事？

幾家銀行股多次停牌，包括First Republic、PacWest和專注於加密貨幣的Signature Bank，跌幅在14.8%至37.9%之間。雖然SVB對區域性銀行個股造成嚴重破壞，但一些龍頭銀行股的跌幅較小。高盛和美國商銀分別下跌4.22%和0.88%，摩根大通還上揚2.52%。

The Colony Group首席市場策略師史坦伯格(Rich Steinberg)表示，「這是一場博弈遊戲，交易員和短期投資人不想在周末做多。」

銀行股的動盪掩蓋了2月就業報告，該報告暗示通膨可能正在放緩。就業人數增幅超過預期，但投資人最關注的工資漲幅低於預期，這可能導致Fed重新考慮更積極地升息。

由於投資人擔心金融體系存在系統性風險，投資者湧向債券避險，美國國債殖利率過去兩天大幅波動。

殖利率的暴跌與2008年9月雷曼兄弟倒閉時連續兩天的急劇下跌相當。

與價格相反的2年期美國國債殖利率在本周初曾飆升，因Fed主席鮑爾表示Fed可能不得不升息超過預期。

但由於投資人擔心矽谷銀行的問題會蔓延，轉而買進債券。結果2年期國債殖利率在短短兩天內下跌了46個基點，為金融危機以來的最大跌幅。

10年期國債殖利率大跌23個基點至3.689%。今年利率的飆升給股市帶來壓力，10日的逆轉提供了一些撫慰。1個基點等於0.01個百分點。

Bolvin Wealth Management總裁博爾文(Gina Bolvin)表示，本周銀行股的拋售可能會為投資人創造一個可用優惠價格搶進一些優質銀行的機會，「目前我們對金融股持中立態度，但隨著它們變得更便宜，並且隨著遭到拋售，可能有機會投資一些規模更大、質量更高的銀行。」

她說，這些個股通常擁有更多元化的業務，並補充說SVB的動盪不太可能是「系統性」問題。

Oanda資深市場分析師莫亞(Edward Moya)表示，最新就業和工資數據顯示，跡象證明Fed之前的升息對經濟降溫產生了預期的影響。加上矽谷銀行倒閉，Fed將在下次政策會議上恢復升息2碼的可能性不大。

他說，「最終，交易員將這份降溫的熱門就業報告確認Fed政策的確具有限制性，而且緊縮工作幾乎已經完成。」「如果沒有SVB的失敗和蔓延風險，升息2碼的理由將是合理的。」

他補充指出，「焦點將落在SVB蔓延風險和14日的CPI通膨報告上。」「只要沒有看到炙手可熱的通膨數字，Fed就應該繼續其1碼的升息步伐。」

巴克萊銀行認為，聯合航空的股票可能會大幅上漲。分析師歐格蘭斯基(Brandon R. Oglenski)將該航空公司評級調升至加碼，還將目標價從52元上修至80美元，較9日收盤價上漲53.5%。

他在最新報告中寫道：「雖然風險平衡逐漸增加，但專注的領導層和雄心勃勃的獲利計劃，加上對不斷成長和利潤豐厚的大量長途航線，讓聯航股票更具有吸引力的風險回報。」