拖累美亞歐銀行股的矽谷銀行 到底發生何事？

美國矽谷銀行9日宣布因投資組合虧損而要出售股票，竟引發創投界大恐慌，甚至拖累美國到亞洲與歐洲的銀行股和股市大盤。 （路透）

美國矽谷 銀行（Silicon Valley Bank，SVB）是一家除了在矽谷之外沒沒無聞的銀行，但這家銀行9日宣布因為投資 組合虧損而要出售股票 後，竟引發了創投界的大恐慌，甚至拖累美國到亞洲與歐洲的銀行股和股市大盤。究竟SVB發生了什麼事？為何這家銀行會引發恐慌。彭博資訊彙整目前所知的狀況，以及預期接下來可能的發展：

SVB發生了什麼事？

SVB的母公司SVB金融集團宣布，為了支撐財務，已從投資組合中出售價值210億美元的債券，並正在出售價值22.5億美元的股票。分析師表示，SVB之所以有這些舉動，是因為新創界的市況普遍轉衰，導致放在該銀行的存款大量外流。SVB也預測，其淨利息收入將大幅下滑。

這一切讓許多知名創投基金飽受驚嚇，包括矽谷創投天王提爾（Peter Thiel）創辦的Founders基金、Coatue管理公司和Union Square創投公司。其他創投公司則已要求投資組合內的企業至少將部分現金轉出這家銀行，雖然仍有一些公司說要支持SVB。

對SVB造成何種影響？

SVB股價9日重挫60%，其債券價格也創下紀錄性的跌幅。SVB執行長貝克（Greg Becker）與創投投資人等客戶舉行電話會議，籲請客戶「維持冷靜」，以避免銀行發生擠兌。

SVB的災難如何擴散開來？

SVB的問題正巧和加密銀行Silvergate突然宣布關閉業務同時發生，雙重打擊在銀行業間引發了連鎖反應，並導致股市下跌。銀行股指標的KBW銀行指數9日大跌7.7%，寫下近三年來最大跌幅。

美國銀行（BofA）、富國銀行和摩根大通等美國大銀行9日跌幅全都至少5%，亞洲和歐洲的銀行股10日也跟著華爾街同業一起狂瀉。

SVB的客戶有誰？

身為唯一一家聚焦矽谷和科技新創業者的上市銀行，SVB與美國新創生態圈密不可分。根據SVB的官網，該銀行與美國近半數接受創投資金支持的新創公司有業務往來。SVB官網也說，回顧去年，有44%接受創投資金支持的美國科技和醫療保健公司掛牌上市。

根據SVB的官網，SVB服務過的知名企業，包括圖片分享平台Pinterest、串流音樂業者Spotify，以及資安業者CrowdStrike控股。

接下來可能發生什麼事？

從SVB提領資金的新創公司，正密切留意哪些銀行可供他們停泊資金；同時，金融機構的投資人正密切關注其他可能受此恐慌氛圍影響的銀行。美股今（10）日開盤後的走勢如何，都是未知數。避險基金潘興廣場資本管理公司（Pershing Square）創辦人艾克曼（Bill Ackman）提議說，美國政府應考慮向SVB提供紓困。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗說，美國銀行體系可以遏制SVB動盪所引發的擴散風險和系統壓力。但他同時表示，雖然美國銀行體系「整體上是穩固的，但並不意味著每家銀行都很牢靠」。

他指出：「由於收益率在之前長期槓桿扶持的政策後出現波動，目前最脆弱的是那些容易受到利率和信用風險影響的銀行。」

最壞的情況是什麼？

對任何銀行而言，最壞的情況就是，SVB最終因為缺乏資金無法營運，或承受過多損失以至於侵蝕資本，進而引發監管機構將SVB出售給更大的銀行，或者勒令關閉。不過，SVB發股籌資可能有助避開這個情況，只是這一切還有待時間驗證。