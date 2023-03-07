鮑爾又赴國會作證 一年後的今天 什麼變了什麼沒變？

聯準會（Fed）主席鮑爾7日起一連兩天出席國會聽證會，為貨幣政策作證。(美聯社)

聯準會（Fed）主席鮑爾 7日起一連兩天出席國會聽證會，為貨幣政策作證。一般預料，鮑爾可望提及Fed這一年來把利率從0%拉升到4.5%~4.75%打通膨的進展。回首過去一年，什麼改變了，什麼仍是老樣子？

CNN Business網站報導，去年此時，鮑爾的國會演說緊接在俄羅斯入侵烏克蘭之後，戰爭爆發觸動油價暴漲，助長美國通膨加速竄升，同時也給全球經濟成長展望蒙上一層陰影。那時，新冠肺炎疫情的後遺症仍揮之不去，包括變種病毒株Omicron肆虐造成干擾，但美國經濟持續反彈並自我療癒。

鮑爾在2022年3月時向國會議員表示，面臨就業 市場強勁、地緣政治情勢多變、通膨持續勁揚，他可能在即將到來的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議提議升息 1碼（0.25個百分點）。後來，美國通膨扶搖直上，6月年增率觸及9.1%的40年頂峰，逼得Fed加快腳步升息，曾四度一口氣升息3碼，直到12月才放緩步調，開始轉為升息1碼。

如今鏡頭轉到2023年3月，Fed仍面臨「異常強」的就業市場，地緣政治不確定性猶在，通膨依然頑強。不同的是，美國整體通膨趨勢變得往下走，已從高點回落，1月通膨年增率為6.4%。其他通膨壓力最近稍見緩和的跡象還包括：中國經濟成長最近下修，供應鏈瓶頸也正紓解。

但此刻的通膨率仍然大幅超標，因此Fed勢必持續升息。CME FedWatch Tool顯示，市場目前普遍預期Fed在兩周後的決策會議上，可望接續升息1碼的步伐：預期升1碼的機率高達69.4%，但認為會升2碼的機率已從一個月前的3.3%躍升至30.6%。

然而，Fed抗通膨之役離宣告勝利的時刻還早。鮑爾和Fed其他官員就警告，壓低通膨之路仍顛簸不平，還有漫長的路要走，在通膨壓回2%目標之前，利率可能維持在高檔更長的時間。

鮑爾已表明，往後升息路徑將「取決於數據」。一連串重要經濟數據，包括就業報告、消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）和零售銷售，都將在本月21-22日Fed下次貨幣決策會議舉行前出爐。