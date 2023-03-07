我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

FBI與國防部參與研發監視器「人臉辨識」科技

鮑爾又赴國會作證 一年後的今天 什麼變了什麼沒變？

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）主席鮑爾7日起一連兩天出席國會聽證會，為貨幣政策作證。(美聯社)
聯準會（Fed）主席鮑爾7日起一連兩天出席國會聽證會，為貨幣政策作證。(美聯社)

聯準會（Fed）主席鮑爾7日起一連兩天出席國會聽證會，為貨幣政策作證。一般預料，鮑爾可望提及Fed這一年來把利率從0%拉升到4.5%~4.75%打通膨的進展。回首過去一年，什麼改變了，什麼仍是老樣子？

CNN Business網站報導，去年此時，鮑爾的國會演說緊接在俄羅斯入侵烏克蘭之後，戰爭爆發觸動油價暴漲，助長美國通膨加速竄升，同時也給全球經濟成長展望蒙上一層陰影。那時，新冠肺炎疫情的後遺症仍揮之不去，包括變種病毒株Omicron肆虐造成干擾，但美國經濟持續反彈並自我療癒。

鮑爾在2022年3月時向國會議員表示，面臨就業市場強勁、地緣政治情勢多變、通膨持續勁揚，他可能在即將到來的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議提議升息1碼（0.25個百分點）。後來，美國通膨扶搖直上，6月年增率觸及9.1%的40年頂峰，逼得Fed加快腳步升息，曾四度一口氣升息3碼，直到12月才放緩步調，開始轉為升息1碼。

如今鏡頭轉到2023年3月，Fed仍面臨「異常強」的就業市場，地緣政治不確定性猶在，通膨依然頑強。不同的是，美國整體通膨趨勢變得往下走，已從高點回落，1月通膨年增率為6.4%。其他通膨壓力最近稍見緩和的跡象還包括：中國經濟成長最近下修，供應鏈瓶頸也正紓解。

但此刻的通膨率仍然大幅超標，因此Fed勢必持續升息。CME FedWatch Tool顯示，市場目前普遍預期Fed在兩周後的決策會議上，可望接續升息1碼的步伐：預期升1碼的機率高達69.4%，但認為會升2碼的機率已從一個月前的3.3%躍升至30.6%。

然而，Fed抗通膨之役離宣告勝利的時刻還早。鮑爾和Fed其他官員就警告，壓低通膨之路仍顛簸不平，還有漫長的路要走，在通膨壓回2%目標之前，利率可能維持在高檔更長的時間。

鮑爾已表明，往後升息路徑將「取決於數據」。一連串重要經濟數據，包括就業報告、消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）和零售銷售，都將在本月21-22日Fed下次貨幣決策會議舉行前出爐。

升息 鮑爾 就業

上一則

觀望美經濟衰退如「等待果陀」？瑞信舉3理由說明

下一則

中國進出口連續4個月收縮 中俄貿易卻激增26％

延伸閱讀

美股後市看鮑爾今明怎麼說？分析師：看這兩套數據更準

美股後市看鮑爾今明怎麼說？分析師：看這兩套數據更準
經濟學家莫里奇：通膨要壓回2% Fed必須再大幅升息

經濟學家莫里奇：通膨要壓回2% Fed必須再大幅升息
鮑爾今受國會拷問 「通膨」與「就業」成兩黨攻防焦點

鮑爾今受國會拷問 「通膨」與「就業」成兩黨攻防焦點
努力追趕薪資 美企壓力漸緩

努力追趕薪資 美企壓力漸緩

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
「魔術橡皮擦」可一鍵P圖。(讀者提供)

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

2023-03-05 09:57
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
南韓現代汽車2日在網站上開出400個技術職缺，卻吸引近20,000人來報名應徵，導致網站短暫當機。 （路透）

「夢幻工作」要400人來2萬 現代汽車網站被塞到當機

2023-03-03 04:54
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20
知名空頭威爾森（圖）為首的策略師認為，美股面臨的不利因素將在3月進一步增加。（截圖自摩根史坦利官網）

美股3月有熊市風險？知名空頭分析師示警這現象是陷阱

2023-02-28 21:42

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走
俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店
20張美女圖 測您能否分辨「誰是AI」

20張美女圖 測您能否分辨「誰是AI」
防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接