我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

強大冷風暴襲加州估持續到周日 氣象學家：暴風雪規模之大數年未見

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

編譯徐榆涵／即時報導
美國時尚阿嬤、開創性紡織藝術大師艾瑞絲．艾普菲爾（Iris Apfel）1日在佛羅里達州棕櫚灘的家中逝世，享嵩壽102歲。路透
美國時尚阿嬤、開創性紡織藝術大師艾瑞絲．艾普菲爾（Iris Apfel）1日在佛羅里達州棕櫚灘的家中逝世，享嵩壽102歲。路透

美國時尚阿嬤、開創性紡織藝術大師艾瑞絲．艾普菲爾（Iris Apfel）1日在佛羅里達州棕櫚灘的家中逝世，享嵩壽102歲。她生前以不拘一格的風格而聞名，臉上那副超大黑框眼鏡更是她的招牌。

紐約郵報報報導，艾瑞絲是一名眼光獨到的時尚潮人，並廣受大眾關注。2005年時紐約大都會藝術博物館的服裝學院，甚至為擁有不少收藏品的她舉辦了一場展覽、2007年被茶几書籍專訪、2012年與MAC推出聯名彩妝並於2014年推出紀錄片《時尚天后的繽紛人生》。

她曾與9為總統夫人合作裝潢白宮，使用的家飾布料都來自與已故丈夫艾普菲爾（Carl Apfel）共同創立的織品公司「Old World Weavers」。

艾瑞絲是道道地地的紐約人，出生於1921年8月29日，原名艾瑞絲．貝瑞爾（Iris Barrel），是皇后區一對猶太夫妻的獨生女。她的父親塞繆爾（Samuel）經營鏡子和玻璃事業，母親塞黛（Sadye）則經營一家時裝店，從小培養她的創造力。

艾瑞絲2015年接受衛報採訪時回憶，她年僅12歲時就會搭地鐵去曼哈頓櫥窗購物（window-shopping），稱「當時只要5分錢就可以搭遍地鐵，所以我每周都會去紐約的不同區域——唐人街、約克維爾、哈林區和格林威治村。而我真的愛上這個村子，這是我開始逛骨董店、對這些老東西著迷的地方。」

艾瑞絲曾就讀紐約大學及威斯康辛大學的藝術學系，1943年畢業後便進入《Women's Wear Daily（WWD)》任職編輯，此份工作開啟了她對時尚的大門。1950年與丈夫婚後兩年，便一同創立了「Old World Weavers」公司。

據了解，艾瑞絲夫婦喜歡一起環球世界，採購有趣的物品和設計，開公司的靈感據稱就來自他們在北非、歐洲旅遊時發現的獨特設計，客戶包括雅詩蘭黛（Estee Lauder）、美國影后費唐納薇（Faye Dunaway）和瑞典女星葛麗泰嘉寶（Greta Garbo）。

上一則

天生鬼才！ 不愛學習卻能當學霸的「3大星座」讓人羨慕嫉妒恨

下一則

大推飯店1備品 她回家下單30個「便宜又好用」

延伸閱讀

舊金山市議會通過決議 向非裔社區道歉補救

舊金山市議會通過決議 向非裔社區道歉補救
咖啡配甜甜圈

咖啡配甜甜圈
美國現象／土撥鼠預測早春 又蠢又有趣

美國現象／土撥鼠預測早春 又蠢又有趣
加州圖書館員頂著爆炸頭打造故事花園 吟遊詩人說唱超人氣

加州圖書館員頂著爆炸頭打造故事花園 吟遊詩人說唱超人氣

熱門新聞

示意圖。(路透)

4生肖下周好運爆棚…屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」

2024-02-23 18:07
發橫財示意圖。（取材自Unsplash＠Avinash Kumar）

3月發大財生肖？羊財源廣進、鼠快買樂透、這生肖飛來橫財

2024-02-27 01:40
三生肖下個月財運爆發。（路透）

3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識

2024-02-24 19:08
四大生肖3月開始財運將會如日中天、不缺錢花。示意圖。（路透）

四生肖3月起財運如虹：屬狗迎巔峰時刻 一類人有望財富自由

2024-02-28 01:58
辛蒂亞出席「沙丘：第二部」紐約首映會，造型設計大膽、引起話題。（路透）

辛蒂亞拚了 「沙丘2」紐約首映沒穿內褲走上紅毯

2024-02-26 19:25
圖為江西省瑞昌市碼頭鎮梁公村何家墩發現一處古墓葬。（中新社資料照片）

江西史上罕見不腐女屍 沉睡2千年「竟發出嘆息聲」 嚇壞在場專家

2024-02-25 01:17

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個

年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了