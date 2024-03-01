「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

美國時尚阿嬤、開創性紡織藝術大師艾瑞絲．艾普菲爾（Iris Apfel）1日在佛羅里達州棕櫚灘的家中逝世，享嵩壽102歲。路透

美國時尚阿嬤、開創性紡織藝術大師艾瑞絲．艾普菲爾（Iris Apfel）1日在佛羅里達州棕櫚灘的家中逝世，享嵩壽102歲。她生前以不拘一格的風格而聞名，臉上那副超大黑框眼鏡更是她的招牌。

紐約郵報報報導，艾瑞絲是一名眼光獨到的時尚潮人，並廣受大眾關注。2005年時紐約大都會藝術博物館的服裝學院，甚至為擁有不少收藏品的她舉辦了一場展覽、2007年被茶几書籍專訪、2012年與MAC推出聯名彩妝並於2014年推出紀錄片《時尚天后的繽紛人生》。

她曾與9為總統夫人合作裝潢白宮，使用的家飾布料都來自與已故丈夫艾普菲爾（Carl Apfel）共同創立的織品公司「Old World Weavers」。

艾瑞絲是道道地地的紐約人，出生於1921年8月29日，原名艾瑞絲．貝瑞爾（Iris Barrel），是皇后區一對猶太夫妻的獨生女。她的父親塞繆爾（Samuel）經營鏡子和玻璃事業，母親塞黛（Sadye）則經營一家時裝店，從小培養她的創造力。

艾瑞絲2015年接受衛報採訪時回憶，她年僅12歲時就會搭地鐵去曼哈頓櫥窗購物（window-shopping），稱「當時只要5分錢就可以搭遍地鐵，所以我每周都會去紐約的不同區域——唐人街、約克維爾、哈林區和格林威治村。而我真的愛上這個村子，這是我開始逛骨董店、對這些老東西著迷的地方。」

艾瑞絲曾就讀紐約大學及威斯康辛大學的藝術學系，1943年畢業後便進入《Women's Wear Daily（WWD)》任職編輯，此份工作開啟了她對時尚的大門。1950年與丈夫婚後兩年，便一同創立了「Old World Weavers」公司。

據了解，艾瑞絲夫婦喜歡一起環球世界，採購有趣的物品和設計，開公司的靈感據稱就來自他們在北非、歐洲旅遊時發現的獨特設計，客戶包括雅詩蘭黛（Estee Lauder）、美國影后費唐納薇（Faye Dunaway）和瑞典女星葛麗泰嘉寶（Greta Garbo）。