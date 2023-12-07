研究：看電影有助自我覺察、宣洩與減少孤獨感

看電影不僅是種輕鬆的娛樂，現在更有研究指出能夠對我們心理產生極大好處。（Pexels）

看電影是熱門休閒活動，台灣董氏基金會今天指出，電影療法已被證實可以促進溝通、打破親密關係的障礙，有助於自我覺察、宣洩與減少孤獨感，但也可能引發負面模仿效應，要多注意。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨透過新聞稿說明，1篇今年3月刊登在荷蘭Positive Psychology網站的文章，整理了電影療法（Movie and Cinema Therapy）相關研究，電影治療過程經歷4個主要階段。

首先是「認同」，與電影中的角色有共同行為和目標而產生認同，並注意到這些角色的感受和情緒；接下來是「宣洩」，也就是可能會發現自己透過角色的經驗來學習；第3個階段是「自我覺察」，內化角色的經驗，藉由相同經驗建立連結；最後是「普遍化」，讓電影反映自我經驗，不再感到孤獨。

葉雅馨表示，這篇針對電影療法整理的專文，對專業或非專業的人都很有幫助，因為電影能讓不同文化、身分與年齡的觀眾產生不同共鳴，且生長在不同年代的民眾感受也不一樣。

因為電影讓人有陪伴、轉移注意力的效果，葉雅馨舉例，如緊張與刺激的電影，能轉移負向情緒，愛情片令人有所嚮往，暫時忘卻現實生活中的不愉快，困苦電影會讓人看見並珍惜已擁有的幸福，正面生活的艱難；除了紓壓，也有助於增進人際互動、打破親密關係障礙。

雖然電影不是為了治療目的而製作，台灣衛生福利 部桃園療養院 兒童青少年精神科醫師陳質采認為，但電影所呈現的人生故事與生活經驗，可作為借鏡與反思，帶來新觀點，促成所謂的療癒，是心理健康 促進很重要的資源。

不過陳質采也提醒，比方說自殺細節過於寫實的影集，恐會讓青少年模仿，因此當青少年有精神或心理困擾，家長或老師最好能了解其所看的電影，提供討論空間，才能更了解影片對兒少的衝擊與影響，並帶來正向改變。