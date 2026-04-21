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接見NASA太空人林琪兒 蕭美琴盼人才投入太空領域

中央社台北21日電
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台副總統蕭美琴（右）21日接見美國太空總署太空人林琪兒（Dr. Kjell Li...
台副總統蕭美琴（右）21日接見美國太空總署太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）。（台總統府提供）中央社

台副總統蕭美琴今天接見美國太空總署太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren），肯定其在太空探索與科學領域的卓越貢獻；蕭副總統說，儘管台灣在太空領域起步較晚，但絕不會缺席；她期盼，未來能有更多台灣出身的人才投入太空領域。

總統府發布新聞稿指出，蕭美琴下午接見林琪兒等人。

蕭美琴致詞表示，過去曾與美國亞利桑納州參議員凱利（Mark Kelly）會面，對方同為太空人且長期支持台灣；而林琪兒則是她首度會面在台灣出生的太空人，別具意義，期盼未來能有更多台灣出身的人才投入太空領域。

蕭美琴表示，執行太空任務需具備高度勇氣與耐力、精實的體能訓練及專業的科學知識。林琪兒對太空領域的貢獻，也啟發年輕世代投入學習，在累積更豐富的太空科學知識後，能進一步拓展對宇宙的了解。

蕭美琴同時也向美國國家航空暨太空總署（NASA）團隊，以及所有參與各項太空任務、包括近期阿提米絲計畫（Artemis）的科學家所付出的努力與貢獻表達誠摯祝賀。她指出，相關成果再次為人類太空探索樹立新的里程碑，相信在專業與團隊力量的結合下，未來將持續創造歷史新頁。

蕭美琴強調，儘管台灣在太空領域起步較晚，但絕不會缺席。政府正積極推動產業技術升級，並將相關技術應用於太空發展；同時，年輕世代也在學術領域積極參與火箭發射競賽，展現高度潛力。

蕭美琴進一步指出，太空科技對於台灣整體韌性具有關鍵意義，包括次世代通訊技術，以及應用於國防安全、民生與科學研究的地球觀測能力，皆為未來發展重點。未來，台灣期盼持續推動國際交流合作，並隨著NASA在亞洲的布局及發展，拓展更多合作機會，汲取寶貴經驗，培育新一代科學人才，並積極成為「太空團隊」的一員。

訪賓一行由國家科學及技術委員會副主任委員蘇振綱、國家太空中心主任吳宗信及美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）陪同，於總統府晉見蕭美琴。

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