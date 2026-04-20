台「美容界教母」做醫美身亡 獨子悲痛求償獲賠361萬

THE BODY SHOP（美體小舖）台灣區創辦人黃慧娟（右一）。圖／聯合報系資料照片

美體小舖The Body Shop台灣區創辦人黃慧娟6年前到法漾診所接受醫美療程昏迷，送醫急救70天宣告不治，黃女獨子曾峙屏向診所負責人傅仰曄、護理師林庭玉提告求償醫藥費、看護費等，最高法院判傅等人應賠償361萬（約合11.5萬美元）餘元，全案確定。

另外，曾峙屏另案主張自己喪母、精神受到痛苦，但傅仰曄、林庭玉不認罪也不道歉，再請求精神慰撫金200萬元，一、二審均判決傅、林女應全額賠償，案件上訴第三審審理中。

黃慧娟2020年7月23日赴法漾診所接受美容療程，突然昏迷倒地，被送至馬偕醫院急救，一度恢復生命徵象，但同年9月仍不幸過世，黃女的兒子認為母親的死與診所療程誤診有關係，控告傅、林女過失致死、違反醫師法。

檢方認為，傅、林女沒有醫師執照，卻執行侵入性的醫美療程，分別施打玻尿酸等，且事後還在治療紀錄上造假，違反醫師法並涉偽造文書罪。一審判傅、林女2年8月、2年6月徒刑，另依偽造文書罪判3月，可易科罰金。

刑事部分，二審改依醫師法判傅2年6月、林女1年6月徒刑，此部分上訴最高法院審理中，另偽造文書部分，二審皆改為2月得易科罰金之刑確定。

民事部分，曾峙屏在母親昏迷期間，以母親名義向傅、林女提民事求償訴訟，請求賠償醫藥費、看護費等共500萬元，而黃慧娟過世後，曾依法承受訴訟，法院判傅、林女應連帶賠償371萬元。

台北地院一審判兩人連帶賠償371萬5190元，傅與林女上訴，二審去年10月21日改判兩人應賠償361萬5190元。案件上訴，最高法院認為判決沒有違背法令之處，駁回上訴而確定。