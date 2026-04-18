台核三重啟計畫送出 闖關實質審查

31--台電3月提交核三廠再運轉計畫給核安會，核安會將於4月28日在屏東恆春舉行重啟核三的地方說明會。圖為恆春核三廠外觀。(記者劉學聖／攝影)

攸關台灣能源安全的核三廠再運轉計畫，正式進入審查階段。台電3月底送出核三廠再運轉計畫到核安會，核安會4月初召開第一次審查會，找來多位核能專家共同檢視計畫書，但台電目前尚未接獲任何補件通知。核安會表示，已確認送審文件的完整性符合申請要件，並召開實質審查準備會議。

核安會將於28日辦理地方說明會，邀請核三廠所在地的地方行政機關、民意代表與地方鄉親參加，透過聽取在地多元意見，作為審查作業參考。

據了解，此次送交核安會的「核三廠再運轉計畫」內容龐大，本文300多頁，若加計各項技術檢測與數據佐證的附件，總頁數將近700頁。核安會收件後，迅速聘請多位具備核子工程、機械等背景的專業委員展開研讀，4月初召開首場審查會。

據指出，台電目前未接獲核安會發出的正式補件通知，但各專業委員已陸續透過管道針對計畫書內的具體數據、執行細節提出初步詢問，顯示計畫書的審查作業已從書面研讀，進入實質審查的互動階段。

對於審查時程，消息人士坦言「變數仍多」。由於參與審查委員人數眾多，且社會高度關切核能安全，審查進度受外部輿情與專業檢視的影響，初步評估，依照過往國內外核能審查經驗，首輪提出的意見回饋極可能多達上千題，將直接考驗台電的回應速度與技術處理能力。

觀察亞洲近鄰，以南韓古里2號機為例，其申請的延役程序與核三廠的申請延役程序不甚相同，但以其進行自主安檢報告審查期程來看，南韓古里2號機自2023年停機申請延役至今，審查作業耗時近3年仍未重啟，顯示核電廠安全審查的嚴謹性，以及不可控的時間成本。

為避免時程被極度壓縮，台電目前正密集追蹤核安會進度，希望縮短溝通的行政時程，盡快進入下一階段。目前核安會尚未提出明確的審查終點時程，隨著審查委員陸續拋出問題，台電內部已進入待命狀態，希望在首輪審查意見正式提出後，以最快速度完成答辯，確保計畫能持續向前推進。

核三廠再運轉計畫送審時，台電與核三廠反應爐的製造商西屋公司合作自主安全檢查也已上線，十多個小團隊將近百人的規模，已加入核三廠的安檢工作，台電要求西屋要指派有經驗的資深專家參與，讓安檢工作速度符合需求。