鄭麗文訪中後訪美 軍購特別預算將成華府檢視標準

美國在台協會（AIT）處長谷立言（右二）偕AIT團隊觀摩台行政院「中央聯合演習指揮中心」的首場民防應變演習。（圖／取自AIT臉書）

台灣漢光電腦兵推演習進行中，美國在台協會（AIT ）透過臉書透露，處長谷立言 （Raymond Greene）昨天偕AIT團隊觀摩了台行政院「中央聯合演習指揮中心」（CJEOC）的首場民防應變演習。

AIT表示，此次演習旨在演練跨部會的協調能力，以強化台灣在危機期間的緊急應變實力與指揮系統運作。該演習於4月12日至21日配合年度漢光演習共同舉行，象徵著台灣在推動全社會韌性努力上邁出了重要的一步。

台國安會也發布新聞稿指出，國防暨全社會防衛韌性演訓「漢光42號電腦兵推演習」結合「行政院中央聯合應變中心」兵棋推演已於4月12日至21日協同展開演練。國安會昨日邀請谷立言率同仁前往中央聯合應變中心演練場地進行觀摩，實地了解台灣全社會防衛韌性整備及跨部門協調與應變機制運作情形。

國安會表示，本次演練聚焦軍民整合五項主軸，分別為「避難撤離」、「醫療後撤及醫療量能擴充」、「聯合交通運輸指揮」、「戰略溝通」與「反資敵作為」，此次演習不僅為國內全社會防衛重大推展，也受到國際友盟高度關注。

國安會說明，美方長期重視台灣自主防衛能力，並強力支持台灣推動全社會防衛韌性的努力，並對近年來全社會防衛韌性的進展高度肯定與支持。

國安會也表示，面對當前區域情勢與日益升溫的安全挑戰，美方亦樂見台灣透過此類演習，持續強化自我防衛能力與整體嚇阻效能；日後台灣亦將持續透過演練與國際交流合作，深化危機應處能力。