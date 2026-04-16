促立院通過國防特別預算 美參議員：預期今年公布新對台軍售

美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）（左）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）（右）所率跨黨派訪問團日前到立法院拜會。中央社

美國多位聯邦參議員16日寫信給台灣立法院，要求通過國防特別預算，指該預算不只是針對美國對台軍售，也加速台灣生產不對稱作戰能力；參議員也預期對台軍售會在接下來的數周公布。

美國參院外交委員會民主黨籍首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）和共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）日前率團訪問台灣，成員包括共和黨的提里斯（Thom Tillis）及民主黨的羅森（Jacky Rosen）。

參院外交委員會16日指出，4位參議員聯名寫信給立法院長韓國瑜 、副院長江啟臣、民進黨 立委陳冠廷、國民黨 立委牛煦庭、民眾黨立委王安祥；參議員在信中指出，在訪問台灣之後，他們更相信台灣必須投資關鍵能力來嚇阻來自中國的侵犯。

參議員在信中表示，在他們與立法院、賴清德總統和其國案團隊的討論中，他們不斷聽到台灣希望美方能履行承諾，包括對台出售關鍵防禦武器，內容包含反無人機裝備、一套整合式作戰指揮系統，以及中程彈藥來強化台灣的空中防衛。

參議員指出，美國國會完全致力於將關鍵防衛能力準時交付台灣，並預期準備給台灣的軍售將會在接下來的數周公布。

參議員也在信中呼籲說，希望立法院通過國防特別預算，指該預算不只是對美軍事採購，也加速台灣生產不對稱作戰能力，並指出，烏克蘭和伊朗的衝突證明現代戰場需要低成本和動態的系統，稱這也是台灣國家中山科學研究院正致力於的項目。

參議員說，北京正在測試其海峽軍事侵略和單邊政治攻勢的極限，台灣這時候投資源自在地生產的長期嚇阻將傳遞更強烈的訊號來展現台灣的決心。

參議員指出，美國與台灣人民的夥伴關係堅若磐石，建立在美台共同的民主價值、深厚的經濟連結，以及對印太地區和平穩定的共同堅持；美國國會將繼續作為美台夥伴關係，以及台灣對抗北京不斷威逼的守護者和管理者。