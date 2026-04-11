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前美軍上將：台灣軍隊演練次數不夠 每天練才能進步

中央社台北11日電
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美國前太平洋陸軍上將佛林11日指出，台灣軍隊雖有完整計畫，但演練的次數還不夠，需...
美國前太平洋陸軍上將佛林11日指出，台灣軍隊雖有完整計畫，但演練的次數還不夠，需要每天練習才能進步。(中央社)

台國軍「漢光42號」演習今天啟動14天13夜的電腦兵推，前美國陸軍上將佛林今天表示，台灣軍隊雖然有完整計畫，但演練次數仍不夠，部隊要完成被交代的任務，需要精準掌握時間、序列、同步與協調，這需要每天練習才能進步。

福和會今天舉行「民主之盾：第一島鏈全社會韌性合作國際論壇」，邀請佛林（Charles Flynn）、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂等外國退役將領與會，佛林下午接受中央社專訪。

佛林指出，鑒於當前中東與歐洲局勢，任何人都不應該質疑美軍的打擊範圍和殺傷能力，而台灣軍方目前採取的作為，還有台灣政府對軍方所提供的支持，以及提升國防和全社會防衛所做的努力，都是為了建立嚇阻與防止戰爭爆發的重要舉措。

佛林曾於2021至2024年擔任美國太平洋陸軍司令，他表示，過去十多年中國軍力的擴張速度令人擔憂，中國在台灣周邊、南海以及對菲律賓、日本和美國的所作所為，都不符合區域與全球需要，這不是負責任國家應有的行為；中國共產黨的脅迫行為已滲透到全球，特別在軍事行動領域是不負責任國家，且中共企圖透過脅迫、法律戰和資訊戰扭轉局勢。

至於台灣增加國防預算的必要，佛林認為，邪惡無法被安撫，邪惡必須被擊敗（Evil cannot be appeased, evil has to be defeated.），台灣人的首要責任是捍衛人民安全和國家主權，政治領袖、軍事將領與每個台灣人都肩負此責任，世間的邪惡政權往往傷害那些不自我防衛的人，因此當邪惡來襲時，做好準備總比毫無準備要好。

面對5月即將舉行美國總統川普與中國領導人習近平的「川習會」，佛林表示，當國家之間不對話時往往會走向衝突，所以美中兩國元首進行對話至關重要；他強調，美國對台軍售已數十年且會持續進行，而中國對於美台關係不具有任何發言權，特別是在軍事領域。

國軍「漢光41號」實兵演習於去年7月舉行，召集2萬2000餘名後備軍人參與，陸軍步兵206旅為全旅動員教召，佛林曾於「漢光41號」實兵演習期間，訪台進行交流。

佛林觀察指出，去年漢光軍演進行的大規模動員演習非常有價值，台灣讓戰備、後備與現役部隊參與其中，並完成所需的任務，從而檢驗部隊的戰備水準，若沒有民選政府的政治支持，這一切都無法實現，這也標誌著台灣軍隊訓練和政府支持的重大轉變。

至於台灣軍方可以進步之處，佛林認為，台灣軍方雖然有完整的計畫，但軍方要做的不只是訂定計畫、然後命令下屬演練；他認為，台灣軍隊的演練次數還不夠，因為部隊要完成被交代的任務，需要精準掌握時間（timing）、序列（sequencing）、同步（synchronization）與協調（coordination），軍方不會想在危機時才去應付這些挑戰，這需要每天練習才能進步。

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