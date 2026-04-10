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京華城等案判決 北院：應聚焦案件而非干擾審判

中央社台北10日電
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台北地院審理京華城等4大案3月26日一審宣判，前台北市長柯文哲（中）到庭聆判後離...
台北地院審理京華城等4大案3月26日一審宣判，前台北市長柯文哲（中）到庭聆判後離開，步出北院時振臂回應支持者。中央社

北院審理京華城等4大案3月26日宣判，其中前台北市長柯文哲判刑17年。北院今天公布判決書，提及審理過程中應聚焦案件的事實認定、法律攻防，而非干擾法院獨立審判的空間。

台北地方法院今天公布判決書全文，在量刑部分，提及柯文哲曾為台灣主要在野黨的黨主席，更代表民眾黨於113年參加總統副總統選舉，是家喻戶曉的政治人物，其在參與政治選舉、掌握政策走向過程必然深知民主法治的重要性。

北院指出，司法的存在即就台灣大大小小的爭議一槌定音，任何紛爭於司法者依法判斷後即應落幕，以杜絕私力救濟或政治紛擾，可見司法制度仍否繼續順利運作實為民主法治的根基。

根據判決，憲法第80條明定「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」可得悉審判獨立為司法制度的核心，如審判獨立遭到侵蝕，不僅司法制度將崩壞不堪，使司法定紛止爭的功能毀喪殆盡，更致民主法治蕩然無存。

因此，案件繫屬於法院前、中、後，縱對於案件的進行過程、形成的結論有情緒上的不滿，不論是案件當事人、利害關係人，均應尊重憲法規定捍衛審判獨立的誡命，於審理過程中應聚焦於案件的事實認定、法律適用的攻防，而非以逸脫於法院認事用法範疇外的方法，使法院承受不當壓力，意圖使法院無法依其確信適用法律作出判斷，而干擾法院獨立審判的空間。

台北地檢署於民國113年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌，起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人。

根據北檢起訴，全案分為4大區塊，包括「京華城土地違法容積獎勵案」、「政治獻金公益侵占案」、「挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案」及「柯文哲政治獻金專戶申報不實案」。

台北地方法院3月26日一審宣判，柯文哲部分，依犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪判13年，褫奪公權6年；犯公益侵占罪，分別判2年、3年6月；共同犯背信罪，判2年6月徒刑。4罪合併執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

柯文哲 民眾黨

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