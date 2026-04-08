徐春鶯稱和中方是閒聊 黃國昌：防共諜出賣機密才是重點

民眾黨新北市長參選人黃國昌今在新莊競選總部開記者會談財政紀律政見。記者江婉儀／攝影

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，遭檢方依反滲透法等罪起訴。新北地方法院昨天首度開庭，徐春鶯否認與中共統戰組織人員孫憲、民政部海峽兩岸婚姻中心主任楊文濤犯反滲透法，稱彼此間的對話是在「閒聊」。新北市長參選人黃國昌 表示，怎麼防止國家機密被共諜出賣，這才是應該關心的重點。

媒體詢問，徐春鶯昨天開庭，依據法官提示的證據，提到 2024 年 8 月的微信紀錄，內容涉及應曉薇可能被拘提、柯文哲 主席可能被收押，以及討論黃國昌代理主席跟李貞秀接班立委等情況，是否為中國介入或滲透？

黃國昌表示，剛剛提到的內容，都不是什麼國家機密，比較多是當時媒體上的傳聞。他必須要講，2024年8月的時候，他怎麼可能會成為民眾黨的代理主席？很多資訊在媒體上錯誤流傳後，不斷散布，法庭的事情還是回到法庭上講，怎麼防止國家機密被共諜出賣、出賣國家利益，這才是應該關心的重點。

另外，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨天發文，提到柯文哲開庭時的攻防讓她難以理解，聽了心底也是○○XX，黃國昌會聽到打瞌睡。黃國昌表示，佩琪夫人是發表她自己主觀上對法庭活動的感受，至於他的部分，不會聽不懂，他一直聽的是辯護人提出的質疑，以及檢察官違法濫權、完全無法回應，甚至刻意迴避問題的情況。