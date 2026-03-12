我的頻道

丹麥知名餐廳Noma快閃洛杉磯 1500元餐券60秒完售

伊朗新領袖聲明官媒代讀 傳聞昏迷截肢

赴日行前召集專案會議 藍委：卓榮泰別再拗自費包機

台灣新聞組／即時報導
行政院長卓榮泰赴日包機說惹議，國民黨立委徐巧芯（左三）說，政院在出發前召集軍方、華航等單位專案會議，分配安檢等工作，是私人或公務已非常清楚。(記者林俊良／攝影)

行政院長卓榮泰從空軍松指部自費包機赴日看球賽惹議，立法院外交國防委員會昨考察松指部。國民黨立委徐巧芯說，政院在卓揆出發前一天召集軍方、華航等單位專案會議，分配安檢等工作，究竟是私人或公務已非常清楚，奉勸卓榮泰不要再拗。行政院發言人李慧芝說，卓揆所有行程本來就有維安考量，去日本是自費私人行程，並無衝突。

立法院外交國防委員會昨赴松指部考察卓揆當天的出國動線，徐巧芯指出，當天華航CI-1888班機停在松指部一號停機坪，卓揆一行從松指部大門進入休息室，首長等級在登機前不需安檢，其他隨員還是要經過安檢程序，不過是由相關單位派員到松指部安檢。

徐巧芯說，軍方證實卓揆出發前一天，行政院召集軍方、華航等各相關單位，在台北航空站舉行機密專案會議，協調準備到日本看球的安排，看起來松指部就是單純提供停機坪、安檢空間和相關人員的休息室，其餘協助工作由民航局等其他單位負責。

她質疑，前一天由行政院召集軍方等單位來開專案會議，沒道理當天突然變成卓揆的私人自費行程；如果不是行政院下指令，不太可能有讓民眾在松指部搭乘包機的情況，各單位也是因應專案公務才出的任務。軍方也回應「過去沒有印象有民航機停在松指部一號軍用停機坪」，這是非常少見的情況，卓揆和國防部長顧立雄都沒有說清楚。

徐巧芯也指出，行政專機「自費」搭乘，是指支付航線上最貴的機票錢，但這趟行程不屬於行政專機，包機應是整架一起包，不是付一般航線的機票錢；依她過去處理醫療包機的例子，航空公司的報價大概單趟250萬到300萬元(台幣，下同)左右，來回大約500到600萬元。

外傳卓揆赴日曾會晤日本首相高市早苗，總統府發言人郭雅慧昨否認表示，不知道傳聞從何而來，這不是事實。台灣日本關係協會長謝長廷指出，卓榮泰由松指部進出是方便執行安全保護任務，違反哪條法律？有什麼值得吵鬧不休？

