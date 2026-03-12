盼4至6月間鄭習會 藍營主席：選情加分

國民黨主席鄭麗文12日中午接受網路媒體「哏傳媒」專訪。（圖／取自「哏傳媒」YouTube）

今年是選舉年，國民黨 主席鄭麗文 昨(12)表示，希望「鄭習會」時間點在4月到6月間，這對選舉絕對大利多，她了解基層水溫，大家擔心中南部會被影響，但實際上愈往中南部走大家愈支持。

鄭麗文昨天接受網路媒體「哏傳媒」專訪，被問及若「鄭習會」成行，對選情會如何加分，該節目主持人謝寒冰直呼，其實連他也不太理解為何是加分。鄭麗文表示，她自上半年開始與國際社會溝通，大家對兩岸非常關注，甚至焦慮，這也是為何賴清德總統威脅人民接下來要小心2027戰爭的可能，時間非常緊繃，台灣不能成為下一個烏克蘭。

鄭麗文說，國民黨要向全世界證明，台灣要和平絕對是可行的一條路，兩岸和平交流，以及跟中共總書記習近平會面沒有這麼困難，什麼投降、門票、軍購、一國兩制通通是胡說八道，具體行動就是「九二共識、反對台獨」，這不困難，甚至能創造更多榮景與福利。赴陸訪問時間目前是敲定在上半年，應該是在4月到6月之間，因為接下來還要訪問華府，以及面對下半年地方選舉。

鄭表示，大家可能不像她接地氣，她跟基層及百工百業接觸，現在大家是「久旱望甘霖」，兩岸關係達冰點，民進黨 又刁難各種軟性交流，當她出現並堅定論述兩岸往開放、和平交流方向走，可以感受到各界引頸期盼，這種支持是民眾厭惡民進黨挑起兩岸緊張衝突對立，而民進黨除抹紅沒有別招了。

鄭麗文提到，現在觀光旅遊業高度期盼兩岸和平交流，甚至喊出要上街都願意，當然一切要2028政黨輪替才有可能，但現在若先鄭習會，就可以帶來希望，業界的大家會動用所有努力下架民進黨；農業上也是，現在很多種植鳳梨釋迦都快做不下去。她感受是非常強烈的，所以鄭習會不但是選舉的利多，而且是大利多，愈往中南部走，支持愈熱烈，大家還跟她說，千萬不要放棄、不要退縮。

另外，據TVBS民調指出，48%民眾認為國民黨「親中」。鄭麗文回應，這題目就有問題，台灣不應選邊站，全世界都親，愈親愈好，大家都覺得台灣現在失衡，仇中且一面倒向美國，用不對等態度跪舔；這結果反而顯示，國民黨既親中也親美，且都沒過頭。