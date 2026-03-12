中國兩會訊號 台學者：北京不再掩飾經濟困境

中國「兩會」在北京舉行。(新華社)

中國兩會 近日召開，台學者分析今年兩會釋出的訊號，強調「穩定」甚於「發展」，尤其著重內部穩定。此外，北京當局已不再粉飾經濟困境，而是強調建立韌性，以維繫政權統治正當性為主。

台灣智庫今日舉辦「解析中國兩會：政策訊號、經濟指標與政治語言」媒體座談會，多位專家學者與會。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員方琮嬿指出，今年兩會政府工作報告特點為：強調政治與社會穩定、強化科技驅動與科技自主創新、國家安全導向，重視安全更甚於發展。

她指出，「穩」字在政府工作報告中出現30多次，凸顯中共的不安全感。且社會方面提出四個穩，「穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」，顯示非常強調內部穩定，尤其穩就業排第一，顯示青年失業問題嚴重。

此外，方琮嬿還指出，工作報告中提到「科技」33次、提到「創新」36次，且在高度財政壓力下，科技預算仍保持10%左右增長，凸顯對科技高度重視，力拚在中美科技競爭上突圍。

中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣指出，今年政府工作報告字數為中國國家主席習近平 上任以來新低，「北京當局帶頭躺平」。從今年中國政府工作報告關鍵字出現頻率依序為發展、保障、穩定、增長、風險與安全，顯示習近平本身強調新發展格局，但不是那麼重視經濟增長。

王國臣還指出中國經濟危機，尤其「風險」一詞時隔6年再度超越「安全」，呼應中國國務院副總理何立峰所講的「竭力遏止金融風暴的爆發」，凸顯危機。他還指出中國面臨財政「短收」、負債率與債務率超過國際警戒值，及「大肆印鈔」等問題。

陸委會副主委沈有忠則質疑，去年中國消費物價指數（CPI）幾乎是0成長，然而GDP卻成長5%，「這太奇怪了，非常的詭異。」他還提到，中國內需消費只占全國GDP的39%，等於中國去年GDP幾乎靠外銷支撐，為重大訊號。

台北醫學大學通識中心教授張國城表示，今年兩會傳達出的訊息是，北京當局已不再粉飾經濟困境，而是強調在經濟低增長、面臨內外風險的時期建立經濟韌性，維持政權正當性與統治強度。而韌性的建立可能以犧牲效率與發展速度為代價。