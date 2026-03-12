我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加國取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

卡車衝撞猶太會堂附屬幼兒園 密州驚傳槍聲 嫌身亡

中國兩會訊號 台學者：北京不再掩飾經濟困境

中央社台北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國「兩會」在北京舉行。(新華社)
中國「兩會」在北京舉行。(新華社)

中國兩會近日召開，台學者分析今年兩會釋出的訊號，強調「穩定」甚於「發展」，尤其著重內部穩定。此外，北京當局已不再粉飾經濟困境，而是強調建立韌性，以維繫政權統治正當性為主。

台灣智庫今日舉辦「解析中國兩會：政策訊號、經濟指標與政治語言」媒體座談會，多位專家學者與會。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員方琮嬿指出，今年兩會政府工作報告特點為：強調政治與社會穩定、強化科技驅動與科技自主創新、國家安全導向，重視安全更甚於發展。

她指出，「穩」字在政府工作報告中出現30多次，凸顯中共的不安全感。且社會方面提出四個穩，「穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」，顯示非常強調內部穩定，尤其穩就業排第一，顯示青年失業問題嚴重。

此外，方琮嬿還指出，工作報告中提到「科技」33次、提到「創新」36次，且在高度財政壓力下，科技預算仍保持10%左右增長，凸顯對科技高度重視，力拚在中美科技競爭上突圍。

中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣指出，今年政府工作報告字數為中國國家主席習近平上任以來新低，「北京當局帶頭躺平」。從今年中國政府工作報告關鍵字出現頻率依序為發展、保障、穩定、增長、風險與安全，顯示習近平本身強調新發展格局，但不是那麼重視經濟增長。

王國臣還指出中國經濟危機，尤其「風險」一詞時隔6年再度超越「安全」，呼應中國國務院副總理何立峰所講的「竭力遏止金融風暴的爆發」，凸顯危機。他還指出中國面臨財政「短收」、負債率與債務率超過國際警戒值，及「大肆印鈔」等問題。

陸委會副主委沈有忠則質疑，去年中國消費物價指數（CPI）幾乎是0成長，然而GDP卻成長5%，「這太奇怪了，非常的詭異。」他還提到，中國內需消費只占全國GDP的39%，等於中國去年GDP幾乎靠外銷支撐，為重大訊號。

台北醫學大學通識中心教授張國城表示，今年兩會傳達出的訊息是，北京當局已不再粉飾經濟困境，而是強調在經濟低增長、面臨內外風險的時期建立經濟韌性，維持政權正當性與統治強度。而韌性的建立可能以犧牲效率與發展速度為代價。

世報陪您半世紀

習近平 兩會

上一則

台外交部證實：史瓦帝尼邀賴清德訪問 是否過境美受矚目

下一則

考察松指部遭質疑拖延軍購 徐巧芯：會負責任地進行審查

延伸閱讀

中國政協通過政治決議 「堅定不移推進祖國統一大業」

中國政協通過政治決議 「堅定不移推進祖國統一大業」
中國官宣國防預算1.94兆「適度投入」 僅美軍三分之一

中國官宣國防預算1.94兆「適度投入」 僅美軍三分之一
兩會／中共中央軍委張升民：解放軍堅決聽習指揮、全面加強練兵備戰

兩會／中共中央軍委張升民：解放軍堅決聽習指揮、全面加強練兵備戰
中共軍費今年增速放緩至7% 仍高於GDP增速

中共軍費今年增速放緩至7% 仍高於GDP增速

熱門新聞

圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
先前中國在台灣周邊軍演，台方F-16戰機拍下解放軍殲十六戰機的畫面。(圖／台國防部提供)

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

2026-03-08 14:51
美國國防部前官員胡振東。中央社

胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空

2026-03-05 15:11
行政院長卓榮泰7日清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。（本報資料照片）

卓榮泰「私人行程」包機赴日看經典賽 不排除會日政要 費用誰埋單？

2026-03-07 21:47
中國大陸國台辦4日在北京舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 (中新社)

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

2026-03-04 21:04
由於伊朗遭受美以空襲，衝突升級導致空域關閉，各國航班紛紛取消，數以萬計民眾受困機場。圖為3日首架來自中東的阿聯酋航空客機3日降落德國法蘭克福，旅客表情如釋重負。歐新社

3天逃離中東戰火 台灣遊客：慎選旅行社比政府可靠

2026-03-06 15:13

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道

機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道
FBI警示：為報復美國 伊朗恐用無人機襲加州

FBI警示：為報復美國 伊朗恐用無人機襲加州
39歲網紅深夜直播突猝逝 鏡頭前喊「一句」病發過程僅10分鐘

39歲網紅深夜直播突猝逝 鏡頭前喊「一句」病發過程僅10分鐘
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇