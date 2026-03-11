喬治亞州議會通過友台決議 台外交官受邀演講

我的頻道

中央社華盛頓11日專電
喬治亞州眾議員魯普頓（右）將喬治亞州眾議會友台決議文交給駐亞特蘭大辦事處處長林主恩（左）。（台駐亞特蘭大辦事處提供） 中央社
喬治亞州眾議員魯普頓（右）將喬治亞州眾議會友台決議文交給駐亞特蘭大辦事處處長林主恩（左）。（台駐亞特蘭大辦事處提供） 中央社

喬治亞州眾議會日前通過友台決議文，讚揚台美共享民主價值、肯定經貿合作進展，並強調聯合國大會2758號決議案遭中國曲解，導致錯誤排除台灣參與國際組織。喬州參議會也通過決議文表揚台灣外交官推動雙邊關係並邀請至議會演講。

台駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處昨天發布新聞稿表示，喬治亞州參議會於2月18日通過決議文，肯定駐亞特蘭大辦事處處長林主恩致力深化台灣及美國東南6州的夥伴關係，增進雙方瞭解，並尋求更多合作機會。

辦事處指出，林主恩9日受邀至喬治亞州參議會，向在場全體56位參議員發表演講。他感謝參議會堅定挺台，並信任他推動台喬關係。

林主恩表示，今年是美國建國250周年，也是台灣首次總統直選30周年，2026年象徵台美共享民主榮耀的一年，意義非凡。另一方面，台美經貿關係緊密，去年美國躍升為台灣第一大貿易夥伴，台灣則成為美國第4大貿易夥伴。

林主恩也強調，喬治亞州以優質人才、便捷物流及國際連結聞名，將是台灣企業的優良投資夥伴，他也鼓勵喬治亞州籌組商機考察團訪台，加速台喬連結。

另外，辦事處指出，喬治亞州眾議會於3月9日通過友台決議文，內容讚揚台美共享民主價值，肯定雙方經貿合作進展，且適逢美國建國250周年及台灣總統直選30周年，台美共同歡慶彼此對人權、法治及國際法秩序的承諾。

辦事處表示，這項決議文也強調聯合國大會2758號決議案遭中國曲解，致使錯誤排除台灣參與國際組織，造成國際社會法治秩序受到挑戰及威權主義擴張等。

台駐亞特蘭大辦事處轄區涵蓋阿拉巴馬州、喬治亞州、肯塔基州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州、田納西州等6州。

台駐亞特蘭大辦事處處長林主恩（中）9日受邀至喬治亞州參議會演講，並與多位參議員合...
台駐亞特蘭大辦事處處長林主恩（中）9日受邀至喬治亞州參議會演講，並與多位參議員合影。（台駐亞特蘭大辦事處提供） 中央社

喬治亞州 聯合國

