盧秀燕率團赴美訪問 多名國民黨籍立委送機

中央社桃園機場11日電
台中市長盧秀燕（前）11日晚間率團赴美訪問。中央社
台中市長盧秀燕（前）11日晚間率團赴美訪問。中央社

台中市長盧秀燕今晚率團赴美訪問，她表示，會把握機會為中華民國發聲、爭取權益，尤其是促進台美間情誼、信任及合作，而多名國民黨籍立法委員也到桃園國際機場送機。

盧秀燕率領市府首長訪問團，於11日到21日訪美，行程以美東為主，走訪5州9個行政區，包括波士頓、紐約、華府等，希望深化城市交流、鞏固及增進台美情誼等，並拜訪姊妹市及美國聯邦眾議員、與僑界交流，同時與北美洲台灣商會聯合總會簽合作備忘錄。

盧秀燕晚間10時抵達桃園國際機場，她接受媒體聯訪表示，這次美國行基本上以城市外交為主，不過，現在國家外在環境辛苦，訪團會儘可能把握機會為中華民國發聲、爭取權益，尤其是促進台美間情誼、信任及合作，會儘量把台灣內部真實聲音帶出去，也帶回美國觀點。

盧秀燕指出，最近國際情勢急遽變動且非常複雜，因此「在國際事務上，我們要儘量的參與，而且要爭取大家的支持」。總而言之，在國際上多交朋友、廣結善緣，要讓世界看見台灣的重要性以及台中的力量。

對於有媒體報導民進黨政府阻撓僑界與盧秀燕的接觸。盧秀燕說，此行特別感謝美國各界友人給予的關心協助，現在國家外在的環境挑戰很多、非常艱鉅，在此關鍵時刻應不分黨派、立場團結一致，只要為中華民國好、為台灣好，「我們會做該做的事情，爭取美國跟我們之間的合作」，尤其是互信及交流。

對於即將到來的國民黨台中市長黨內初選，盧秀燕表示，她對立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔深具信心，相信大家很快就會看到台中的團結。

有多名國民黨籍立委也特別到桃園國際機場送機，有的送上平安符、也有送上寫有「ROC Forever」的帽子，希望盧秀燕可以讓中華民國跟美國的關係更加緊密，把中華民國真正的民意能發聲出去。

